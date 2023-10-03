Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик и чемпион WBC Тайсон Фьюри подписали контракт на суперпоединок. Победитель боя впервые с 1999 года получит звание абсолютного чемпиона королевского дивизиона.

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Неутешительный прогноз для Усика

Эксперты и боксеры наперебой прогнозируют результат поединка в Саудовской Аравии. Высказал свое мнение относительно победителя и британский супертяжеловес Дерек Чисора.

Тайсон победит. Он больше, у него более длинные руки. Просто это Тайсон. Это все равно, что мужчина отнимет конфету из рук ребенка. Тайсон победит. Он переступит через этого парня. Вот и все,

– категорически заявил Чисора.

Отметим, что Чисора провел поединки против обоих претендентов на абсолют. В 2020 году Александр Усик решением судей победил британца.

А с "Цыганским королем" Чисора сражался даже трижды. В 2011 году тогда еще проспекты провели первый поединок. Молодой Тайсон победил располневшего соперника по очкам.

В 2014 году Чисора в 10 раунде отказался продолжать бой против мощного Фьюри. А в декабре 2022 года третье сражение соперников снова завершилось в пользу "Цыганского короля", который победил Чисору техническим нокаутом в 10 раунде.

Достойно внимания. Точная дата поединка Усик – Фьюри определится после боя британца с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября. Пока известно, что мегафайт за абсолют может быть назначен на 23 декабря этого года, или на январь следующего. Звезда ММА Нганну сомневается, что Фьюри успеет прийти в себя к декабрю после их поединка.