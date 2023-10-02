Александр Усик может провести тренировочный поединок с Владимиром Кличко. Украинцу нужно хорошо подготовиться к дуэли с напыщенным британцем.
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Сложно скопировать Тайсона
Бывший чемпион мира Карл Фроч решил дать ценный совет Александру Усику. Британский боксер убежден, что перед мегафайтом с Тайсоном Фьюри украинцу следует попросить Владимира Кличко стать его спарринг-партнером. Фроч считает, что для того, чтобы подготовиться к бою с "Цыганским королем", Усику нужен кто-то ростом не менее двух метров.
Карл убежден, что Владимир Кличко стал бы хорошим спарринг-партнером для Александра, поскольку это боец мирового класса, который может устроить тяжелый спарринг и при этом имеет нужный рост и размах рук. С другой стороны, Фроч считает, что больше нет таких хороших боксеров, как Фьюри, а также уверен, что никто не сравнится с Тайсоном в плане габаритов и веса. Поэтому скопировать Цыганского короля практически невозможно, однако Усику с Кличко стоит попробовать это сделать.
Что известно о бое Усика с "Цыганским королем"
- Украинец и британец уже подписали контракт на сражение за абсолют.
- Поединок состоится в декабре этого года или в январе следующего. Но стопроцентно уже известно, что мегафайт пройдет в Саудовской Аравии.
- Официальное объявление поединка прозвучит сразу после боя Фьюри – Нганну, который пройдет 28 октября в той же Саудовской Аравии.
- Организаторы поединка подписали с каждым боксером индивидуальный контракт, поэтому сторонам не придется делить гонорар
- Также стало известно, что болельщики смогут увидеть подобный мегафайт еще однажды. Дело в том, что в соглашении между сторонами подписанный пункт о реванше.