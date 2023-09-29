Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик подписали контракт на бой. Об этом сообщила промоутерская компания Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.

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Когда и где состоится бой Усик – Фьюри

По информации источника, бой за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии. Победитель поединка станет обладателем всех титулов дивизиона. Недавно Фьюри намекнул, что согласился на бой с Усиком.

Постер поединка Усик – Фьюри / twitter.com/Queensberry

Отметим, что 28 октября Цыганский король проведет коммерческий поединок с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Бой состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Риаде. Участники боя получат фантастические гонорары от саудовских шейхов.

Таким образом, промоутерам арабской страны удалось уговорить "Жадное пузо" на мегафайт с Усиком. Ждем официального объявления дать поединку.

Напомним, что 26 августа Усик одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа и защитил чемпионские титулы.