Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракт на бой за абсолют. По информации инсайдеров, встреча топ-звезд бокса может состояться 23 декабря этого года.

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Нганну о чем-то догадывается

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну, владеющий одним из самых мощных ударов в ММА, сомневается, что Тайсон Фьюри успеет восстановиться до 23 декабря. Очевидно, франко-камерунский боец рассчитывает изрядно поколотить своего болтливого оппонента.

Об этом звезда ММА сообщил в своем Твиттере.

Я не знаю, какова минимальная медицинская дисквалификация в боксе, но я действительно не понимаю, как Тайсон сможет сразиться в декабре, после того, что состоится 28-го октября,

– написал Нганну.

Отметим, что бой Фьюри – Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде. После поединка будет объявлена официальная дата поединка Усик – Фьюри. Также сообщалось, что бой за абсолют может состояться в январе 2024 года.

Ранее мы сообщали, что апелляция Даниэля Дюбуа на исход боя с Александром Усиком, не повлияет на поединок с Фьюри. Фрэнк Уоррен, промоутер "Цыганского короля" и Дюбуа, надеется организовать реванш "Динамита".