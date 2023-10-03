Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик та чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі підписали контракт на суперпоєдинок. Переможець двобою вперше з 1999 року отримає звання абсолютного чемпіона королівського дивізіону.

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Невтішний прогноз для Усика

Експерти та боксери наперебій дають прогнози на результат поєдинку в Саудівській Аравії. Висловив свою думку стосовно переможця і британський суперважковаговик Дерек Чісора.

Тайсон переможе. Він більший, у нього довші руки. Просто це Тайсон. Це все одно, що чоловік відбере цукерку з рук дитини. Тайсон переможе. Він переступить через цього хлопця. Ось і все,

– категорично заявив Чісора.

Зазначимо, що Чісора провів поєдинки проти обох претендентів на абсолют. У 2020 році Олександр Усик рішенням суддів переміг британця.

А з "Циганським королем" Чісора бився навіть тричі. У 2011 році тоді ще проспекти провели перший поєдинок. Молодший Тайсон переміг розповнілого суперника за очками.

У 2014 році Чісора в 10 раунді відмовився продовжувати бій проти потужного Ф'юрі. А в грудні 2022 року третій бій суперників знову завершився на користь "Циганського короля", який переміг Чісору технічним нокаутом в 10 раунді.

Варте уваги. Точна дата поєдинку Усик – Ф'юрі визначиться після бою британця з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну, який відбудеться 28 жовтня. Наразі відомо, що мегафайт за абсолют може бути призначений на 23 грудня цього року, або на січень наступного. Зірка ММА Нганну сумнівається, що Ф'юрі встигне оговтатися до грудня після їхнього двобою.