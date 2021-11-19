В сети были опубликованы кадры, на которых обладатель четырех поясов и его дочь смотрят друг другу в глаза.
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Алескандр Усик с дочерью Елизаветой / Фото instagram.com/himomclub/
Усик и его жена Екатерина воспитывают троих детей – дочь Елизавету и двух сыновей Кирилла и Михаила.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- Усик сенсационно победил Джошуа 25 сентября на стадионе Тоттенхэма в Лондоне.
- После поражения британец сразу воспользовался возможностью реванша в противостоянии с украинским боксером.
- Усик хочет провести предстоящий поединок при поддержке родных трибун, на НСК "Олимпийский".
- Усик отмечал, что обе команды уже готовятся к проведению второго боя. По его словам, реванш может состояться ближайшей весны.