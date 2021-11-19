В сети были опубликованы кадры, на которых обладатель четырех поясов и его дочь смотрят друг другу в глаза.

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Алескандр Усик с дочерью Елизаветой / Фото instagram.com/himomclub/

Усик и его жена Екатерина воспитывают троих детей – дочь Елизавету и двух сыновей Кирилла и Михаила.

Усик – Джошуа: что известно о реванше