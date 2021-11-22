Дата боя Беринчика

Бой между Беринчиком и Чаниевым состоится 18 декабря. Боксеры встретятся в ТРЦ "Терминал" в Броварах.

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Беринчик – Чаниев / Фото истаграм Александра Красюка

Беринчик возвращается в ринг

32-летний украинский боксер предыдущий боксерский бой провел в марте 2021 года, когда нокаутировал Хосе Санчеса.

После этого Беринчик решил провести бой на голых кулаках. Боксер бросил вызов Артем Лобову и летом победил россиянина.

Ожидалось, что Денис вернется в ринг 27-го ноября. Но во время подготовки к поединку серебряный призер Олимпиады-2012 получил травму.

Что известно о Чаниеве

  • Иса Чаниев – 29-летний российский боксер. На профессиональном ринге он провел 15 поединков, в которых одержал 13 побед. Еще дважды Чаниев проиграл.
  • В предыдущем поединке россиянин победил украинца Владислава Мельника. В активе Исы есть титульный бой.
  • В феврале 2019 года он проиграл Ричарду Комми в поединке за титул IBF в легком весе.