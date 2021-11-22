Дата боя Беринчика

Бой между Беринчиком и Чаниевым состоится 18 декабря. Боксеры встретятся в ТРЦ "Терминал" в Броварах.

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Беринчик – Чаниев / Фото истаграм Александра Красюка

Беринчик возвращается в ринг

32-летний украинский боксер предыдущий боксерский бой провел в марте 2021 года, когда нокаутировал Хосе Санчеса.

После этого Беринчик решил провести бой на голых кулаках. Боксер бросил вызов Артем Лобову и летом победил россиянина.

Ожидалось, что Денис вернется в ринг 27-го ноября. Но во время подготовки к поединку серебряный призер Олимпиады-2012 получил травму.

Что известно о Чаниеве