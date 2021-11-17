Месть за брата
Бриедис вспомнил, как Владимир Кличко отомстил ему за своего брата и сломал ребро.
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В свое время Кличко были монстрами, когда еще находились на пике,
– подчеркнул боксер.
Латыш рассказал, что однажды на сборах он боксировал с Виталием. Ему удалось быть лучшим в этом спарринге. Однако, Владимир не оставил этого просто так.
"Владимиру не нравилось, что ему набрасывал довольно неприятные удары его брату. Он стоял с поваром, я не помню его имя. Мы с ним подружились, и он сказал мне: "Майрис, Владимир заявил, что убьет тебя на спаррингах", – признается Бриедис.
Латвиец вспоминает, что Владимир постоянно хотел его побить. А однажды сломал ему ребро.
"Он хотел дать мне прикурить, пока был свежий. Слава богу, не получалось, но один раз он меня зажал и втихаря дал по ребрам. У меня сломалось ребро, и я мог спать только на спине. Я подумал, что не буду говорить, потому что мне нужны были деньги, ведь туда больше приезжают зарабатывать. Видимо, не понял, что сломал ребро, и продолжал целиться в голову. Мне это было в плюс", – добавил Майрис.
Что известно про Майриса Бриедиса
- В 2018 году латвиец проиграл по очкам Александру Усику в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.
- По мнению многих экспертов, бой против латвийца был самым сложным в карьере украинского боксера.
- Боксер провел успешную защиту пояса IBF в октябре 2021 года. Майрис в Риге победил 31-летнего немца Артура Манна и защитил звание чемпиона.