Олександр Усик після перемогти над Дереком Чісорою восени 2020 року вже 5 місяць чекає новин про наступного суперника. Здавалося, що українець зустрінеться з Джо Джойсом. Та Олександр Красюк, промоутер Усик, дав зрозуміти, що все не так просто.

Чому бій Усик – Джойс досі не оголосили

Ще на початку 2021-го з'явилася інформація, що Усик і британець Джо Джойс зустрінуться у першій половині року. Усик формально дозволив Ентоні Джошуа не проводити захист поясу WBO. Українець з 2019 року є претендентом на цей титул.

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Як відомо, Джошуа відмовляється битися з Усиком, адже прагне визначити абсолютного чемпіона світу з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі. Донедавна повідомлялося, що боксери практично уклали угоду про 2 поєдинки.

Та у ЗМІ дедалі частіше пишуть, що Ф'юрі "зістрибне" з поєдинку проти Джошуа. Причина в тому, що в Тайсона простій уже понад рік.

Олександр Красюк пояснив, що бій Усик – Джойс не можуть оголосити поки не буде підписано контракт про зустріч Джошуа та Ф'юрі. Це при тому, що в WBO заявили, що санкціонували обидва поєдинки.

Бій між Джошуа і Ф'юрі не підтверджений, тоді як можна зробити поєдинок за тимчасовий титул? Тільки після їх підтвердження нам прийде лист від WBO, що чемпіон не може захищати пояс через участь у бою за звання абсолютного чемпіона і бла-бла-бла. Думаю, організація вибере такий сценарій,

– розповів Красюк ютуб-каналу iFL TV.

Раніше повідомлялося, що Усик і Джойс проведуть бій за тимчасовий титул чемпіона WBO.

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Переможець стане повноцінним чемпіоном

Олександр Красюк заявив, що спілкувався з президентом WBO Пако Валькарселом, який підтвердив, що Усик отримає повноцінний титул.

Це станеться, якщо переможець поєдинку Джошуа – Ф'юрі відмовиться від захисту поясу. Для цього Усик ще слід перемогти Джойса.

Ми обговорювали цю проблему. Він сказав, що якщо твій хлопець переможе, то стане чемпіоном, якщо Джошуа або Ф'юрі не поб'ються проти нього після їх першого поєдинку,

– сказав Красюк.

Що відомо про переговори

Сторона Джойса активно заявляє, що веде перемовини про бій з Усиком. Там налаштовані більш оптимістично і навіть припустили, що бій відбудеться у травні – червні 2021 року.

Та на початку лютого з'явилася інформація, що в сторін виникли проблеми. Команда Усика начебто не прийняла пропозицію Джойса.

Зі слів Красюка можна зробити висновок, що стало перешкодою організації поєдинку. Сторона Усика хоче, щоб розподіл гонорару був 80 на 20 відсотків на користь Усика.

Я порахував, що розподіл гонорару повинен бути 93 на 7 на користь Усика. Мінімум у WBO – 80 на 20, ми звернулися в організацію з цього приводу. Поки немає чіткого розподілу гонорарів, всі пропозиції не мають сенсу,

– зауважив Красюк.

Він зазначив, що переговори з представниками Джойса не починалися. Між сторонами, за словами Красюка, було лише 2 – 3 розмови.

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн повідомляв, що доля поєдинку Усик – Джойс визначиться на промоутерських торгах. Це означає, що будь-яка компанія може зайнятися організацією двобою.

Красюк висловився за те, щоб двобій був відправлений на торги.

"Щоб уникнути будь-яких труднощів у переговорному процесі я б вважав за краще відразу ж перейти до промоутерських торгів. Це як у бою між Теофімо Лопесом і Джорджем Камбососом. Бійці вийшли на торги, а ринок показав реальну вартість. І всі у дамках, особливо бійці", – додав промоутер.

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Джошуа замість Джойса

Говорячи про місце поєдинку Усика з Джойсом, Красюк припустив, що поєдинок може взагалі не відбутися.

"Я без поняття. Навіть не впевнений, що поєдинок і зовсім відбудеться. У мене передчуття, що бій між Джошуа і Ф'юрі відбудеться не скоро. І Ентоні доведеться відмовитися від поясу", – зазначив Красюк.

Красюк вважає, що Джошуа повинен дати бій Усику у 2021 році, якщо не домовиться про зустріч з Ф'юрі.

"Якщо бій Джошуа – Ф'юрі не відбудуться в цьому році або буде перенесений на кінець року, то нехай Ентоні б'ється з Усиком. Або ж віддасть титул. WBO повинна зібратися з силами і прийняти сміливе рішення – санкціонувати бій Джошуа – Усик. І це буде повністю справедливо", – розповів промоутер в інтерв'ю Sky Sports.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24