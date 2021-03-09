Александр Усик все же имеет шансы в 2021 году встретиться с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF Энтони Джошуа. Всемирная боксерская организация (WBO) может санкционировать поединок.

Нет юридических оснований объявлять поединок Джойс – Усик

Усик – официальный претендент на титул WBO, однако Джошуа решил встретиться с Тайсоном Фьюри. Поэтому, Усик, вероятно, проведет бой против Джо Джойса за временный титул.

Кстати Марс так Марс: Джойс согласился на бой с Усиком

Усик и Джойс до сих пор не договорились о бое. Александр Красюк, менеджер Усика, заверил, что это бой состоится до осени 2021 года.

Впрочем, дата поединка пока не объявлена ​​из-за Джошуа с Фьюри.

Точно не осень. Однако, больше сказать достаточно сложно сегодня. Объясню почему. Бой Джошуа – Фьюри до сих пор не объявлен. Без его объявления не существует юридических оснований объявлять поединок Джойс – Усик за временного чемпиона,

– сказал Красюк.

По словам Красюка, если Джошуа и Фьюри не договорятся о поединке, то соперником чемпиона WBO должен стать Усик.

"А в случае, если стороны Джошуа и Фьюри так и не придут к соглашению, WBO будет вынуждена объявить бой Джошуа – Усик. Поэтому должны ждать, пока сложатся все пазлы", – резюмировал промоутер.

Александр Усик в 2019 году дебютировал в тяжелом весе. Украинец победил Чазза Уизерспуна, после чего получил статус претендента на титул WBO.

Но до сих пор Усик так и не дрался в чемпионском поединке. В 2020 году Александр победил Дерека Чисору, а теперь ждет объявления поединке с Джо Джойсом.

Сейчас команды ведут переговоры. Ни дата поединка, ни место пока не известны.



Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24