Бой закончился в 9 раунде после технического нокаута от украинского боксера Однако ранее произошел активно обсуждаемый эпизод. Дюбуа ударил Усика ниже пояса, после чего Александр упал, а судья дал украинцу 5 минут на восстановление, ведь британец нарушил правила.

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Команда Дюбуа не умеет принимать поражение

Однако сам Дюбуа и его промоутер считают, что удар был чистый, а Усику помог рефери. По их мнению, а также бывшего тренера Усика, помогавшего готовиться Даниелю к бою, украинец слишком высоко поднял шорты, потому все было легально со стороны британского боксера.

Но дальше всех в своей нелепости последовал Дон Чарльз, тренер Даниэля Дюбуа. Он обвинил чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика во лжи и сравнил с наркоманом.

Усик гордится тем, что он верующий человек, его всегда видели, как он крестится и молится. Я хочу знать, какому Богу он поклоняется, потому что ты не лжешь во имя Бога. Если он действительно верующий человек, он должен публично выйти и сказать правду: "Я обманывал". Нет никакой разницы между ним и мошенником, употребляющим наркотики. Он солгал, он знает, что солгал,

– сказал Чарльз, комментируя события 5 раунда.

Напомним, что после боя также этот эпизод прокомментировали: Александр Усик, Тони Беллью и Александр Красюк. Их аргументы выглядят гораздо более убедительно, ведь есть фото, подтверждающие, что команда Дюбуа просто ищет повод для реванша.

Достойно внимания. Александр Усик сообщил, что намерен дебютировать в профессиональном футболе. Украинский боксер заявил, что готов работать ради своей цели и назвал соперника, против которого собирается выйти на поле