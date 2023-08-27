Бой завершился в девятом раунде. Усик попал джебом в голову, после чего Дюбуа оказался во втором нокдауне и рефери остановил поединок.

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Команда Дюбуа считает, что ее боксер не нарушил правила

Дискуссионным стал момент в пятом раунде. Даниэль Дюбуа ударил Александра Усика ниже пояса, из-за чего украинец упал и рефери дал ему 5 минут на восстановление, ведь британец поступил грязно. Однако иного мнения по этому инциденту придерживается промоутер Дюбуа.

Фрэнк Уоррен дал свою оценку моменту и пожаловался на судейство.

"Это боксерский поединок. Он должен быть честным, но это не был удар ниже пояса. Это нонсенс. Руководящие органы должны назначить реванш. Мне бы хотелось, чтобы сейчас включили повтор, чтобы все могли увидеть. С Даниэля не сняли ни одного балла. Мне нравится Усик, но это было домашнее решение.

Усик был неспособен продолжать, ему дали несколько минут, чтобы восстановиться. Руководящие органы должны рассмотреть это и назначить реванш. Мы будем оспаривать то, что здесь произошло. Все дело в ударе по правилам, который остановил Усика, Даниэль должен был победить. Все желают увидеть объединение поясов. Если бы Даниэль одержал победу, это было бы просто сделать. А теперь увидим", – сказал Уоррен.

Отметим, что такого же мнения придерживается и сам британский боксер. Он коротко заявил об этом сразу после боя, но не пришел на пресс-конференцию, чтобы развить свое мысль.

Интересно. После боя была обнародована статистика ударов боксеров, которая наглядно демонстрирует, что Александр Усик был лучшим в ринге.