Бой закончился техническим нокаутом в 9 раунде. Скандал с судейством, который пытается раздуть команда Дюбуа, произошел в 5 раунде.
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Грязный удар Дюбуа
Дело в том, что Даниэль Дюбуа ударил Александра Усика ниже пояса, поэтому украинец упал и 5 минут восстанавливался от запрещенного удара. После этого украинец собрался и деклассировал соперника.
По мнению Фрэнка Уоррена, являющегося промоутером Даниэля Дюбуа, удар был легитимен, поэтому стоит устроить реванш. Промоутер украинца Александр Красюк решил сразу остановить все споры и выложил у себя в соцсетях фото момента.
Для тех, кто увидел удар по правилам,
– подписал фото Красюк.
Грязный удар Дюбуа / сторис Александра Красюка
Как видим, этот удар очень сложно назвать чистым, а поплывшему после боя британцу, который не пришел на послематчевую пресс-конференцию, нужно научиться принимать поражение.