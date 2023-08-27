Бой закончился техническим нокаутом в 9 раунде. Скандал с судейством, который пытается раздуть команда Дюбуа, произошел в 5 раунде.

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Грязный удар Дюбуа

Дело в том, что Даниэль Дюбуа ударил Александра Усика ниже пояса, поэтому украинец упал и 5 минут восстанавливался от запрещенного удара. После этого украинец собрался и деклассировал соперника.

По мнению Фрэнка Уоррена, являющегося промоутером Даниэля Дюбуа, удар был легитимен, поэтому стоит устроить реванш. Промоутер украинца Александр Красюк решил сразу остановить все споры и выложил у себя в соцсетях фото момента.

Для тех, кто увидел удар по правилам,

– подписал фото Красюк.



Грязный удар Дюбуа / сторис Александра Красюка

Как видим, этот удар очень сложно назвать чистым, а поплывшему после боя британцу, который не пришел на послематчевую пресс-конференцию, нужно научиться принимать поражение.

Отметим. После боя Александр Усик подошел в ринге к сопернику и вычитал его, заявив, что нужно соревноваться по правилам.