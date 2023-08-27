Поединок оказался скандальным, по крайней мере, таким его пытаются сделать болельщики британского боксера и его команда. По их мнению, удар британца, после которого Усик упал, был совершен в корпус, поэтому рефери должен был начать отсчет в нокдауне, а не предоставлять Усику время на восстановление из-за нарушения правил Дюбуа.

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Беллью одним фото опроверг все претензии к судье и Усику

Однако не все на Туманном Альбионе считают решение судьи по удару ниже пояса ошибочным. Тони Беллью, завершивший карьеру после поражение от Александра Усика, разложил все по полочкам, продемонстрировав фото, где видно, что украинский боксер не поднимал шорты выше, чем нужно. Поэтому поклонникам Даниэля Дюбуа не стоит спорить, а надо признать, что все было сделано правильно и рефери не совершил ошибку.

Все ниже пупка классифицируется как "ниже пояса" в боксе! Это не мое мнение, это факт! Такие правила! Ваши шорты не должны покрывать пупок, но если они это сделают, туда можно бить! Эта фотография заменяет тысячу слов!

– написал Беллью.



Шорты Усика находились ниже пупка / соцсети Тони Беллью

Напомним. Ранее свой комментарий по инциденту в 5 раунде дал промоутер Александра Усика, выложив еще одно фото, а также сам украинский боксер, который наглядно на видео показал, что Дюбуа и его команда ошибаются.

Видеообзор боя можно посмотреть по ссылке и самостоятельно оценить решение судьи, которое выглядит абсолютно правильным.