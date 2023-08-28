Бій закінчився у 9 раунді після технічного нокаута від українського боксера. Проте раніше стався епізод, який активно обговорюється. Дюбуа вдарив Усика нижче пояса, після чого Олександр упав, а суддя дав українцю 5 хвилин на відновлення, адже британець порушив правила.

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Команда Дюбуа не вміє приймати поразки

Проте сам Дюбуа та його промоутер вважають, що удар був чистий, а Усику допоміг рефері. На їх думку, а також колишнього тренера Усика, який допомагав готуватися Даніелю до боя, українець занадто високо підняв шорти, тому все було легально з боку британського боксера.

Але далі всіх у своїй безглуздості пішов Дон Чарльз, тренер Даніеля Дюбуа. Він звинуватив чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика у брехні та порівняв із наркоманом.

Усик пишається тим, що він віруюча людина, його завжди бачили, як він хреститься та молиться. Я хочу знати, якому Богу він поклоняється, тому що ти не брешеш в ім’я Бога. Якщо він справді віруюча людина, він повинен публічно вийти та сказати правду: "Я обманював". Немає жодної різниці між ним і шахраєм, який вживає наркотики. Він збрехав, він знає, що збрехав,

– сказав Чарльз, коментуючи події 5 раунду.

Нагадаємо, що після бою також цей епізод прокоментували: Олександр Усик, Тоні Беллью та Олександр Красюк. Їх аргументи вигляда.ть набагато більш переконливо, адже є фото, які підтверджують, що команда Дюбуа просто шукає привід для реваншу.

Варте уваги. Олександр Усик повідомив, що збирається дебютувати у професійному футболі. Український боксер заявив, що готовий працювати заради своєї мети та назвав суперника, проти якого збирається вийти на поле.