До победы же, которую украинец завоевал в 9 раунде, произошел противоречивый эпизод, за который команда Даниэля Дюбуа требует реванш. Дело в том, что британец ударил украинского чемпиона ниже пояса, но считает, что все было в рамках правил, а судьи отняли у него победу.

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Усик рассказал все, что думает о претензиях Дюбуа

На такие обвинения уже отреагировал Александр Красюк, выложил фото, где видно, что удар был за пределом дозволенного. Позже этот удар прокомментировал сам Александр Усик. На пресс-конференции он рассказал, думал ли, что не сможет встать после коварного удара.

Были мысли такие, потому что немного спина начала, не только то место. Чуть-чуть начало в спине оттягивать. Но чувствовал, что подниматься обязательно нужно. Потому что если ты останешься на полу – ты останешься на полу. Как бы ни болело. Оно и сейчас болит. Но нужно подниматься и доводить это до конца. Все то, что мы делаем сейчас не только в ринге, но и в нашей стране

– сказал Усик.

После этого Александр показал, куда ему попал Дюбуа и высмеял претензии британца по поводу легальности удара.

Смотрите видео с комментарием Усика по попаданию ниже пояса

Отметим, что по завершении поединка сам Даниэль Дюбуа не явился на пресс-конференцию.

Достойно внимания. После боя стали известны результаты судейских записок, а также статистика ударов. Повсюду Александр Усик является безоговорочным победителем.