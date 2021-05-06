Изменение планов у Лопеса
Теофимо Лопес должен был выйти на ринг 5 июня против Джорджа Камбососа. Поединок состоится в бейсбольной арене "LoanDepot Park" в Майами (США).
К теме Официально: непобедимый Мейвезер проведет бой с популярным блогером Полом
Компания Triller Fight Club решила изменить дату поединка американца из-за выставочного поединка Флойда Мейвезера против блогера Логана Пола, которые выйдут на ринг 6 июня.
Лопес попробует защитить титул в бою с австралийцем, который является обязательным претендентом IBF. Американец уже готовится к поединку.
Теперь Лопес вернется на ринг после победы над Василием Ломаченко 19 июня. Это не единственный бой, который был отложен. Камбэк Эвандера Холифилда также перенесен на две недели. 58-летний боксер проведет выставочный поединок против Кевина МакБрайда. Хотя Тайсон намекал на третий бой против Холифилда, но уже получил другого соперника.
Последняя победа Лопеса и соперник Ломаченко
- Теофимо в последний раз выходил на ринг в октябре 2020 года, когда нанес поражение Ломаченко по решению судей. Тот поединок получился довольно скандальным из-за оценки рефери. Украинская команда долго пыталась убедить боксера из США выйти на ринг для реванша, но тот наотрез отказывается от второго боя.
- Украинский боксер уже тоже получил следующего соперника. Им станет японец Масайоши Накатани. Бой состоится 26 июня 2021 года на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада. (США).
- Top Rank уже даже опубликовал официальное промо поединка.