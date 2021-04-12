Эвандер Холифилд пытался организовать бой против Майка Тайсона. Это должна была бы стать их третья встреча в ринге (первые две закончились победой Холифилда). Но стороны так и не смогли договориться. При этом что Тайсону предложили гонорар, который достигал 25 миллионов долларов.

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Кроме того, Тайсон не хотел, чтобы это сражение было на платформе Triller. Ведь именно здесь состоялся его предыдущий выставочный бой против Роя Джонса-младшего, который закончился вничью. Тайсон сделал скандал с владельцами Triller. Но именно они имеют права на его бои до 2023 года.

Поэтому вместо Тайсона Холифилд проведет бой против Кевина МакБрайда. Этот боксер известен, прежде всего, тем, что именно он стал последним соперником Тайсона на профессиональном ринге. 13 апреля 2005 года он победил его техническим нокаутом в шестом раунде, после чего "Железный Майк" объявил об окончании карьеры.

Хотя сам МакБрайд тоже не получил высот в профессиональном ринге (за исключением звания чемпиона Ирландии в тяжелом весе). А после боя с Тайсоном он провел восемь поединков, шесть из которых закончились его поражением. 29 июля 2011 года он провел последний свой бой против поляка Мариуша Ваха за звание интерконтинентального чемпиона WBC. В четвертом раунде МакБрайд был отправлен в тяжелый нокаут (он покинул ринг за помощью медиков и сразу был госпитализирован). После этого МакБрайд объявил об окончании карьеры.

Стоит добавить, что в 2011 году закончил карьеру и Холифилд. Однако он победил Брайана Нильсена.

Холифилд и МакБрайд выйдут на ринг 5 июня 2021 года. Это будет выставочный бой на 8 раундов по две минуты. Но боксеры будут без защиты на голове. Холифилду на этот момент будет 58 лет, а МакБрайду – 48 лет.

Их бой был полуглавным на вечере бокса от Triller. Главным же станет бой между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом.