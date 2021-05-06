Зміна планів у Лопеса

Теофімо Лопес повинен був вийти на ринг 5 червня проти Джорджа Камбососа. Поєдинок відбудеться на бейсбольній арені "LoanDepot Park" у Маямі (США).

До теми Офіційно: непереможний Мейвезер проведе бій з популярним блогером Полом

Компанія Triller Fight Club вирішила змінити дату двобою американця через виставковий поєдинок Флойда Мейвезера проти блогера Логана Пола, які вийдуть на ринг 6 червня.

Лопес спробує захистити титул у бою з австралійцем, який є обов'язковим претендентом IBF. Американець вже готується до поєдинку.

Тепер Лопес повернеться на ринг після перемоги над Василем Ломаченком 19 червня. Це не єдиний бій, який був відкладений. Камбек Евандера Холіфілда також перенесений на два тижні. 58-річний боксер проведе виставковий поєдинок проти Кевіна МакБрайда. Хоча Тайсон натякав на третій бій проти Холіфілда, але вже отримав іншого суперника.

Цікаво! МакБрайд відомий тим, що саме він став останнім суперником Майка Тайсона на професійному ринзі. 13 квітня 2005 року Кевін переміг "Залізного Майка" технічним нокаутом у шостому раунді. Після цього бою Тайсон оголосив про закінчення кар'єри.

Остання перемога Лопеса та суперник Ломаченка