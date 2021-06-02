Бой Ломаченко с Накатани состоится при заполненных трибунах

Украинский боксер Василий Ломаченко 26 июня в Лас-Вегасе проведет бой против японца Масайоши Накатани. Боксеры подерутся при поддержке зрителей.
Бой со зрителями
Власти округа Кларк, к которому относится Лас-Вегас, накануне официально разрешили на 100% заполнять арены, рестораны и другие места массового скопления людей.
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Таким образом, украинский боксер Василий Ломаченко проведет свой бой против Масайоши Накатани при поддержке американских зрителей. Официально поединок состоится 26 июня на арене Virgin Hotel. Вживую бой смогут посетить около 4 тысяч болельщиков.
Следующий бой Ломаченко
- В начале мая промоутерская компания Top Rank подтвердила бой и опубликовала промо поединка.
- Ломаченко вернется на профессиональный ринг после болезненного поражения от американца Теофимо Лопеса. После фиаско Василий потерял все свои титулы и шанс называться абсолютным чемпионом мира в легком весе.
- Накатани также в пассиве имеет поражение от Лопеса. Однако в своем последнем поединке японец победил. Масайоши одолел скандального Феликса Вердехо, которому грозит смертная казнь.
- 10 мая боксер из Украины уже вылетел в США, чтобы начать подготовку к бою. Ломаченко активно тренируется на побережье Тихого океана и даже поднял флаг Белгород-Днестровского на американской земле. Такой поступок вызвал много негативных отзывов от местных.