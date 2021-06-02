Бій з глядачами
Влада округу Кларк, до якого належить Лас-Вегас, напередодні офіційно дозволили на 100% заповнювати арени, ресторани та інші місця масового скупчення людей.
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Таким чином, український боксер Василь Ломаченко проведе свій бій проти Масайоші Накаті за підтримки американських глядачів. Офіційно поєдинок відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel. Наживо бій зможуть відвідати близько 4 тисяч вболівальників.
Наступний бій Ломаченка
- На початку травня промоутерська компанія Top Rank підтвердила бій та опублікувала промо поєдинку.
- Ломаченко повернеться на професійний ринг після болючої поразки від американця Теофімо Лопеса. Після фіаско Василь втратив усі свої титули та шанс називатись абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.
- Накатані також у пасиві має поразку від Лопеса. Однак у своєму останньому поєдинку японець переміг. Масайоші здолав скандального Фелікса Вердехо, якому загрожує смертна кара.
- 10 травня боксер з України вже вилетів у США, щоб розпочати підготовку до бою. Ломаченко активно тренується на узбережжі Тихого океану та навіть підійняв прапор Білгород-Дністровського на американській землі. Такий вчинок викликав багато негативних відгуків від місцевих.