Проект Минцифры и FAVBET "Цифровизация библиотек", в рамках которого будет передано 5 тысяч компьютеров библиотекам по всей стране, победил на ежегодном Антикризисном PR марафоне в номинации "B2G.Лучшие практики взаимодействия бизнеса с государством".

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В рамках национального проекта по цифровой грамотности Дия. Цифровое образование 5000 компьютеров будут переданы для цифровизации сельских библиотек по всей Украине. Цель – превратить библиотеки в современные хабы цифрового образования и дать каждому человеку возможность бесплатно овладеть цифровыми навыками.

Какую проблему решает проект?

В Украине есть более 15 000 публичных библиотек, большинство из которых – сельские библиотеки и библиотеки ОТГ. Лишь около 30% из них компьютеризированы и имеют подключение к сети интернет.

Доступ к бесплатному пользованию компьютерной техникой в библиотеках сократит цифровой разрыв. Наличие техники в библиотеках позволит им идти в ногу со временем, оцифровывать архивные фонды и быть актуальными для посетителей.

Партнеры проекта

Favorit Foundation является благотворительным фондом-партнером проекта. Проект реализуется при поддержке Офиса Президента и Украинской библиотечной ассоциации.

Ход выполнения проекта

Сейчас 6 областей уже получили более 2000 компьютеров, которые предоставляет благотворительный фонд "FAVORIT FOUNDATION". Бюджетные средства на эту инициативу не тратятся.

Завершение проекта станет реальным шагом к масштабному превращению библиотек по всей стране в современные хабы цифрового образования, где обучение происходит на протяжении жизни (подход life long learning).