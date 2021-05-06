33-летний украинец выложил видео у себя в инстаграме, где подробно описал событие.

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"Здоров пацаны, я смотрю у вас там уже тренировки начались. Сбор начался. Вчера было вечером три "огнестрела". Дали всем в ногу, одному бедро сломали, трофейную "беретту" забрали. Ссадины у меня на локтях и на коленях. Так что заживаем", – сказал Беринчик.

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Что известно о следующем бое Беринчика

Свой предыдущий бой Беринчик провел 21 марта. Украинский боксер за 3 раунда победил Хосе Санчеса и в пятый раз защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO.

Сразу после поединка Денис бросил вызов Артему Лобову. Украинец появился в ринге с футболкой, на которой был изображен Лобов. На следующий день Артем принял вызов.

Поединок Беринчик – Лобов состоится в Украине 19 июня.

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