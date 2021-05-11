У Берінчика травма
Український боксер легкої ваги Денис Берінчик повідомив про те, що його бій з колишнім бійцем UFC Артемом Лобовим перенесений. Нова дата бою – 24 липня.
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33-річний Берінчик заявив, що зазнав травми плеча.
У спорті я вже 22 рік, і у мене є свої боксерські травми. На спарингах з Анатолієм Шпонарським я пошкодив своє ліве плече у клінчі. Вибачте, так буває. Бій з Артемом Лобовим переноситься на липень. Прийміть мої вибачення,
– повідомив Берінчик.
Що відомо про бій
- Попередній бій Берінчик провів 21 березня за правилами боксу. Український боксер переміг чилійця Хосе Санчеса та вп'яте захистив титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO.
- Відразу після поєдинку Денис кинув виклик Артему Лобову. Наступного дня Артем прийняв виклик українця. Поєдинок Берінчик – Лобов мав відбутися 19 червня. Бій пройде в Україні.