Уникальный лот: боксерскую перчатку с автографом Усика выставили на аукцион

15 августа 2022 , 16:47
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Источник:

фейсбук Сергея Шульги

Украинские спортсмены не перестают помогать Украине не только физически, но и финансово. На очередном благотворительном розыгрыше выставлен лот от Александра Усика.

Крутой лот на аукционе

Благотворительный розыгрыш с названием "Вместе к победе" проходит в Музее искусств в Кропивницком. Это не просто лот в виде сувенирной боксерской перчатки, а с автографом чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.

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Перчатка выполнена в сине-желтых патриотических цветах. Об этом розыгрыше сообщил председатель местного областного совета Сергей Шульга. Ему такой презент боксер сделал в 2021 году во время соревнований по боксу памяти заслуженного тренера Украины Виктора Зверева.

Все вырученные деньги пойдут на нужды украинских бойцов.

Болеем за Украину и поддерживаем наши ВСУ! Все средства, вырученные во время аукциона, организаторы направят на нужды защитников!,
– написал Сергей Шульга.


Лот с автографом Усика / Фото из фейсбука Сергея Шульги


Перчатка с автографом Усика / Фото из фейсбука Сергея Шульги

Главное перед реваншем Усик – Джошуа

  • 20 августа Александр Усик проведет реванш против Энтони Джошуа. Боксеры выйдут на ринг в Джидде, Саудовская Аравия.
  • По сравнению с первым сражением против Джошуа наш боксер набрал 15 килограммов.
  • Сам боксер сделал подарок всему украинскому народу. Усик купил права на трансляцию боя. Во время поединка Александр хочет собрать миллион долларов на покупку автомобилей.
  • После 24 февраля благотворительный фонд боксера активно помогает всем нуждающимся.
  • К реваншу украинец подходит в невероятной форме. Джо Джойс сравнил Усика с Майком Тайсоном.
  • Украинский боксер уже прибыл в Джидду.
  • Тайсон Фьюри объявил об окончании карьеры и сделал вакантным титул The Ring. По информации Майкла Бенсона, этот пояс будет тоже стоять на кону реванша Усик – Джошуа.
Автор: Софія Кулай