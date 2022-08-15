Уникальный лот: боксерскую перчатку с автографом Усика выставили на аукцион
Источник:фейсбук Сергея Шульги
Украинские спортсмены не перестают помогать Украине не только физически, но и финансово. На очередном благотворительном розыгрыше выставлен лот от Александра Усика.
Крутой лот на аукционе
Благотворительный розыгрыш с названием "Вместе к победе" проходит в Музее искусств в Кропивницком. Это не просто лот в виде сувенирной боксерской перчатки, а с автографом чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.
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Перчатка выполнена в сине-желтых патриотических цветах. Об этом розыгрыше сообщил председатель местного областного совета Сергей Шульга. Ему такой презент боксер сделал в 2021 году во время соревнований по боксу памяти заслуженного тренера Украины Виктора Зверева.
Все вырученные деньги пойдут на нужды украинских бойцов.
Болеем за Украину и поддерживаем наши ВСУ! Все средства, вырученные во время аукциона, организаторы направят на нужды защитников!,
– написал Сергей Шульга.
Лот с автографом Усика / Фото из фейсбука Сергея Шульги
Перчатка с автографом Усика / Фото из фейсбука Сергея Шульги
Главное перед реваншем Усик – Джошуа
- 20 августа Александр Усик проведет реванш против Энтони Джошуа. Боксеры выйдут на ринг в Джидде, Саудовская Аравия.
- По сравнению с первым сражением против Джошуа наш боксер набрал 15 килограммов.
- Сам боксер сделал подарок всему украинскому народу. Усик купил права на трансляцию боя. Во время поединка Александр хочет собрать миллион долларов на покупку автомобилей.
- После 24 февраля благотворительный фонд боксера активно помогает всем нуждающимся.
- К реваншу украинец подходит в невероятной форме. Джо Джойс сравнил Усика с Майком Тайсоном.
- Украинский боксер уже прибыл в Джидду.
- Тайсон Фьюри объявил об окончании карьеры и сделал вакантным титул The Ring. По информации Майкла Бенсона, этот пояс будет тоже стоять на кону реванша Усик – Джошуа.