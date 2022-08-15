Крутий лот на аукціоні Благодійний розіграш із назвою "Разом до перемоги" відбувається у Музеї мистецтв, що уКропивницькому. Це не просто лот у вигляді сувенірної боксерської рукавиці, а з автографом чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика. Читайте такожУсик збиратиме мільйон доларів на автомобілі для ЗСУ під час бою проти Джошуа Рукавиця виконана у синьо-жовтих патріотичних кольорах. Про такий розіграш повідомив голова місцевої обласної ради Сергій Шульга. Йому такий презент боксер зробив у 2021 роціпід час змагань з боксу пам‘яті заслуженого тренера України Віктора Звєрєва. Усі виручені кошти підуть на потреби українських бійців. Вболіваємо за Україну і підтримуємо наші ЗСУ! Всі кошти, виручені під час аукціону, організатори скерують на потреби захисників!, – написав Сергій Шульга. Лот із автографом Усика / Фото з фейсбуку Сергія Шульги Рукавиця з автографом Усика/ Фото з фейсбуку Сергія Шульги Головне перед реваншем Усик – Джошуа 20 серпня Олександр Усик проведе реванш проти Ентоні Джошуа. Боксери вийдуть на ринг у Джидді, Саудівська Аравія. У порівнянні з першим боєм проти Джошуа наш боксер набрав 15 кілограмів. Сам боксер зробив подарунок усьому українському народу. Усик купив права на трансляцію бою. Під час поєдинку Олександр хоче зібрати мільйон доларів на придбання автомобілів. Після 24 лютого благодійний фонд боксера активно допомагає усім, хто цього потребує. До реваншу українець підходить у неймовірній формі. Джо Джойс порівняв Усика з Майком Тайсоном. Український боксер вже прибув у Джидду. Тайсон Ф'юрі оголосив про закінчення кар'єри та зробив вакантним титул The Ring.За інформацією Майкла Бенсона, цей пояс буде теж стояти на кону реваншу Усик – Джошуа.