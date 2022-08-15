Крутой лот на аукционе

Благотворительный розыгрыш с названием "Вместе к победе" проходит в Музее искусств в Кропивницком. Это не просто лот в виде сувенирной боксерской перчатки, а с автографом чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.

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Перчатка выполнена в сине-желтых патриотических цветах. Об этом розыгрыше сообщил председатель местного областного совета Сергей Шульга. Ему такой презент боксер сделал в 2021 году во время соревнований по боксу памяти заслуженного тренера Украины Виктора Зверева.

Все вырученные деньги пойдут на нужды украинских бойцов.

Болеем за Украину и поддерживаем наши ВСУ! Все средства, вырученные во время аукциона, организаторы направят на нужды защитников!,

– написал Сергей Шульга.