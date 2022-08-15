Крутой лот на аукционе Благотворительный розыгрыш с названием "Вместе к победе" проходит в Музее искусств в Кропивницком. Это не просто лот в виде сувенирной боксерской перчатки, а с автографом чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика. Читайте также Усик собирает миллион долларов на автомобили для ВСУ во время боя против Джошуа Перчатка выполнена в сине-желтых патриотических цветах. Об этом розыгрыше сообщил председатель местного областного совета Сергей Шульга. Ему такой презент боксер сделал в 2021 году во время соревнований по боксу памяти заслуженного тренера Украины Виктора Зверева. Все вырученные деньги пойдут на нужды украинских бойцов. Болеем за Украину и поддерживаем наши ВСУ! Все средства, вырученные во время аукциона, организаторы направят на нужды защитников!, – написал Сергей Шульга. Лот с автографом Усика / Фото из фейсбука Сергея Шульги Перчатка с автографом Усика / Фото из фейсбука Сергея Шульги Главное перед реваншем Усик – Джошуа 20 августа Александр Усик проведет реванш против Энтони Джошуа. Боксеры выйдут на ринг в Джидде, Саудовская Аравия. По сравнению с первым сражением против Джошуа наш боксер набрал 15 килограммов. Сам боксер сделал подарок всему украинскому народу. Усик купил права на трансляцию боя. Во время поединка Александр хочет собрать миллион долларов на покупку автомобилей. После 24 февраля благотворительный фонд боксера активно помогает всем нуждающимся. К реваншу украинец подходит в невероятной форме. Джо Джойс сравнил Усика с Майком Тайсоном. Украинский боксер уже прибыл в Джидду. Тайсон Фьюри объявил об окончании карьеры и сделал вакантным титул The Ring. По информации Майкла Бенсона, этот пояс будет тоже стоять на кону реванша Усик – Джошуа.