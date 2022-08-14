Климас: Трудно сказать, что происходит у него в голове

Эгис Климас, менеджер Александра Усика, рассказал о поездке в Дубай, где украинский боксер закончил свой тренировочный лагерь. Представитель команды украинца поражен кондициями чемпиона мира.

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Усик набрал невероятную форму и как робот выполнял нагрузку на тренировках. Некоторые его возможности смотрятся нереальными.

Я слышал, что Усик feel, very feel. Я только вчера вернулся из Дубая, где закончил тренировочный лагерь. Усик готов. Трудно сказать, что происходит у него в голове, но он очень сильный, очень усердно тренируется – проплывает 10 километров, проезжает 100 километров на велосипеде, проводит под водой 4 минуты и 40 секунд без воздуха. Я думаю, что он очень хорошо готов,

– рассказал Климас.

Менеджер украинского боксера не стал делать никаких прогнозов. Только заверил, что Усик и Джошуа хорошо знают друг друга, поэтому болельщиков будет ждать интересный реванш. Климас только надеется, что и в этот раз Александр победит соперника из Великобритании.

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