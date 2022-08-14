Джойс: Думаю, что Усик улучшил свою игру

Джо Джойс остался приятно удивлен тем, как Александр Усик, несмотря на войну в Украине, подошел к реваншу против Энтони Джошуа. Британец заверил, что в нынешней форме украинский боксер выглядит еще более опасным.

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Непобедимый боксер сравнил Усика с Майком Тайсоном. Джойс уверен, что Александр улучшил свой уровень бокса по сравнению с первым сражением против Энтони, хотя Джошуа тоже не сидел без работы.

Если посмотреть на Усика сейчас, скажете о нем, что он выглядит опасным. Он набрал массу и уклоняется от ударов как Майк Тайсон. Думаю, что Усик улучшил свою игру. Конечно, Джошуа тоже повысил свой уровень и потому я думаю, что это будет огненное сражение. Не могу дождаться, чтобы увидеть результат. Я посмотрю поединок по телевизору,

– сказал британский боксер.

Джойс не стал кому-то одному отдавать предпочтение. Джо хочет посмотреть нового Джошуа, который готовился к бою под руководством нового тренера Роберта Гарсии.

"Мне кажется, что Усик в огне, и он уже побеждал Джошуа. Теперь все выглядит не очень хорошо для Энтони, но у него есть шанс панчера. Посмотрим, чем он работал с новой командой и что сменил. Если он получится более агрессивным, то это будет огненное сражение. Это будет захватывающее зрелище", – добавил Джойс.

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