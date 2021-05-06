Удары Беринчика – курам на смех
Артем Лобов рассказал о сильных и слабых сторонах непобедимого украинского боксера.
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"Я очень рад, что Беринчик стал моим оппонентом. Для кулачных боев нужен дух, а он у него есть. Конечно же, сильной стороной является опыт. Он призер Олимпийских игр, давно в профессиональном боксе", – сказал Лобов.
Слабыми сторонами в этом поединке являются размеры Беринчика. Денис совсем уж маленький, и для меня его комариные удары – это курам на смех. Когда я ему дам одного щелбана, то на этом все закончится,
– считает Лобов.
Вместе с тем, Лобов уверен в своей победе в поединке с Беринчиком.
"Моя бесспорная победа, потому что кулачные бои – это моя тема. Это то, где я – лучший. Под его стиль подходит именно бокс. Если посмотреть, как он выигрывает, он – не нокаутер. Последний свой поединок он якобы нокаутом выиграл, но там без судьи никакого нокаута не было", – сказал Лобов.
Лобов обещает жестко побить Беринчика в клинчах. По мнению Артема, Денис не имеет соответствующего опыта.
Беринчик много наносит ударов, очень техничный, неплохо двигается, что и должен боец его размера делать. Плюс он неопытный в клинче, не знает, как там работать, а для меня: я знаю, как работать в клинче – буду трепать его как малыша, как будто со своим ребенком играю. Он не может вообще ничего мне сделать, противостоять мне,
– резюмировал Артем.
Что известно о бое Лобова с Беринчиком
- Свой предыдущий бой Беринчик провел 21 марта. Украинский боксер за 3 раунда победил Хосе Санчеса и в пятый раз защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO.
- Сразу после поединка Денис бросил вызов Артему Лобову. Украинец появился в ринге с футболкой, на которой был изображен Лобов. На следующий день Артем принял вызов.
- Поединок Беринчик – Лобов состоится в Украине 19 июня.