33-річний українець виклав відео у себе в інстаграмі, де докладно описав подію.

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"Здоров пацани! Я дивлюся у вас там вже тренування почалися. Збір розпочався. Вчора було ввечері три "вогнепала". Дали всім у ногу, одному стегно зламали, трофейну "берету" забрали. Садини у мене на ліктях і на колінах. Так що заживе", – сказав Берінчик.

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