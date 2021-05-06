33-річний українець виклав відео у себе в інстаграмі, де докладно описав подію.

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"Здоров пацани! Я дивлюся у вас там вже тренування почалися. Збір розпочався. Вчора було ввечері три "вогнепала". Дали всім у ногу, одному стегно зламали, трофейну "берету" забрали. Садини у мене на ліктях і на колінах. Так що заживе", – сказав Берінчик.

Зверніть увагу! Це може бути жарт або розіграш. Інша інформація відсутня.

Що відомо про наступний бій Берінчика

Свій попередній бій Берінчик провів 21 березня. Український боксер за 3 раунди переміг Хосе Санчеса і вп'яте захистив титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO.

Відразу після поєдинку Денис кинув виклик Артему Лобову. Українець з'явився у ринзі з футболкою, на якій був зображений Лобов. Наступного дня Артем прийняв виклик.

Поєдинок Берінчик – Лобов відбудеться в Україні 19 червня.

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