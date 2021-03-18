Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола вышел на четвертое место по числу побед в Лиге чемпионов. Он обошел Жозе Моуринью. И до конца сезона имеет шанс улучшить свои позиции.

Во вторник, 16 марта, МанСити победил менхенгладбахскую Боруссию в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0. Эта победа стала для Гвардиолы 82-й в Лиге чемпионов как главного тренера команды. И он поднялся на четвертое место по количеству побед, обойдя Жозе Моуринью.

Впереди Гвардиолы осталось трое тренеров – Арсен Венгер (86 побед), Карло Анчелотти (89 побед) и Алекс Фергюсон (102 победы).

К концу сезона Гвардиола имеет шанс подняться на третье место. Но надо, чтобы его команда выиграла все оставшиеся матчи в Лиге чемпионов – обе игры четвертьфинала, два полуфинальных поединка и финал. Тогда у него будет 87 побед, и он сумеет обойти Арсена Венгера.

Стоит добавить, что именно Манчестер Сити является едва ли не главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов. В букмекерской компании Favbet на их триумф в турнире выставили коэффициент 3,1. Для примера у ближайшего преследователя – Баварии – коэффициент только 3,8 на победу.

Также стоит отметить и другие достижения Гвардиолы с Манчестер Сити в этом сезоне Лиги чемпионов:

Семь подряд матчей без пропущенных голов. Это второй показатель в истории турнира, больше только у Арсенала – десять подряд матчей в Лиге чемпионов без пропущенных голов в сезоне 2005/2006.

Пропустили лишь один гол – от Порту в первом матче группового этапа.

Но не стоит забывать, что в Лиге чемпионов выступают и другие, не менее именитые тренеры. Для примера – Зинедин Зидан. У него нет столько побед, как у Гвардиолы, но Реал под его руководством трижды подряд побеждал в турнире в 2016 – 2018 годах. Гвардиола же в последний раз побеждал еще в 2011 году, когда тренировал Барселону. А с Баварией ему так и не удалось добыть трофей.

На то, что Реал в 2021 году победит в Лиге чемпионов, у Favbet стоит коэффициент 10.

Уже в пятницу, 19 марта, состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов.