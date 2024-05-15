Все кандидаты отказались: Бавария будет уговаривать Тухеля остаться на посту тренера

Руководство Баварии так и не смогло найти замену Томасу Тухелю. В клубе будут просить тренера остаться с командой.

Летом 2024 года Баварию должен был покинуть главный тренер покинуть главный тренер Томас Тухель. Руководство клуба активно вело переговоры с большим количеством кандидатов, однако безрезультатно.

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Тухель остался единственным вариантом

В Баварии возникли проблемы с поиском замены главному тренеру, поэтому сейчас они хотят, чтобы Томас Тухель остался с командой.

Лидеры команды призвали руководство уговорить Тухеля остаться на посту, однако не все в Баварии поддержали эту идею.

Кого Бавария рассматривала в качестве замены Тухелю

Основным кандидатом на пост главного тренера Баварии рассматривался Юлиан Нагельсманн, но он продлил контракт со сборной Германии.

Впоследствии руководство было близко к подписанию Ральфа Рангника, однако в последний момент он решил остаться тренером национальной команды Австрии.

Сообщалось, что Бавария рассматривала Зинедина Зидана.

Руководство вело переговоры с Роберто Де Дзерби, но тот не захотел покидать Брайтон.

Последним кандидатом был Ханси Флик, однако от этого варианта отказались почти сразу.

Томас Тухель стал тренером Баварии весной 2023 года. Под его руководством мюнхенцы сыграли около 60 матчей.