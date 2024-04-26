Ранее появилась информация, что мюнхенский клуб возобновил переговоры с Зинедином Зиданом о его назначении на должность главного тренера. Также Бавария раздумывает над подписанием тренера Ливерпуля Юргена Клоппа, но основным кандидатом пока является Ральф Рангник.
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Петиция для Томаса Тухеля
"Мы хотим Юппеля (Тухеля), а не Рангника" – такое название имеет петиция, созданная болельщиками Баварии. Фанаты мюнхенцев заявили, что Рангник и близко не сравнится с Тухелем и хотят, чтобы немецкий тренер остался с командой еще на следующий сезон.
За три дня с момента обнародования петиция собрала 13 тысяч подписей.
Сейчас Бавария занимает 2 место в турнирной таблице Бундеслиги, получив 66 очков. Однако Байер досрочно выиграл чемпионат Германии по футболу, одолев Вердер со счетом 5:0. Таким образом, они прервали 11-летнюю гегемонию "мюнхенцев".