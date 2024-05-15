Влітку 2024 року Баварію повинен був покинути головний тренер Томас Тухель. Керівництво клубу активно вело переговори з великою кількістю кандидатів, однак безрезультатно.

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Тухель лишився єдиним варіантом

У Баварії виникли проблеми з пошуком заміни головному тренеру, тому наразі вони хочуть, щоб Томас Тухель залишився з командою.

Лідери команди закликали керівництво вмовити Тухеля залишитись на посаді, однак не всі у Баварії підтримали цю ідею.

Довідка. Томас Тухель став тренером Баварії весною 2023 року. Під його керівництвом мюнхенці зіграли близько 60 матчів.

Кого Баварія розглядала як заміну Тухелю