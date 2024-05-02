Этим летом Бавария останется без главного тренера. Мюнхенцы попрощаются с Томасом Тухелем, который провалил этот сезон во всех внутренних турнирах.

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Баварии отказали

Команда впервые за 12 лет не стала чемпионом, а из Кубка и Суперкубка вылетела после позорных поражений от Саарбрюкена и Лейпцига. Тем временем, клуб уже начал поиск нового тренера.

Одним из главных фаворитов на эту должность считался Ральф Рангник. 65-летний австриец сейчас возглавляет свою национальную сборную и летом имел все шансы перебраться на "Альянц Арену".

Бавария предлагала Рангнику контракт до 2027 года и контроль над трансферами клуба. Впрочем, как сообщают немецкие СМИ, Ральф отказался от предложения мюнхенцев. Специалист желает продолжить карьеру в сборной Австрии.

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Кто такой Ральф Рангник

Отметим, что Ральф имеет большой опыт работы в Бундеслиге. Коуч руководил Штутгартом, Ганновером, Шальке, Хоффенхаймом и Лейпцигом. Вместе с гельзенкирхенцами Рангник выигрывал Кубок, Суперкубок и Кубок лиги Германии.

Впрочем, в 2021 году специалист разочаровал трудоустройством в московском Локомотиве спортивным директором. В России он пробыл несколько месяцев и в ноябре того же года стал исполняющим обязанности тренера Манчестер Юнайтед.

Сборную Австрии Рангник возглавляет с мая 2022 года и выиграл с ней 13 из 21-го матча. Ральф успешно прошел квалификацию на Евро-2024 и сыграет там в группе с Францией, Польшей и Нидерландами.