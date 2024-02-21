Мюнхенская Бавария разочаровывает своих фанатов в нынешнем сезоне. Команда рискует остаться без трофеев, хотя последние 11 лет выигрывала чемпионство.

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Судьба Тухеля определена

Пик провала для Баварии произошел в начале февраля этого года. В течение недели команда проиграла три матча подряд – дважды в чемпионате и один в Лиге чемпионов.

Это поставило под вопрос дальнейшее пребывание Томаса Тухеля в клубе. Впрочем немец не стал ждать увольнения из Баварии и решил все вопросы с клубом полюбовно.

Официальный сайт клуба сообщил, что немецкий тренер гарантированно покинет Баварию в конце сезона 2023-2024. До конца текущей кампании Тухель будет выполнять свои обязанности.

Во время открытой дискуссии мы пришли к решению прекратить наши рабочие отношения по взаимному согласию летом. Наша цель – развивать новое футбольное направление с новым главным тренером в сезона 2024-2025. К тому времени каждое лицо в клубе призвано достичь максимума в Лиге чемпионов и Бундеслиге. За это несет ответственность и команда,

– заявил гендиректор Баварии Ян-Кристиан Дресен.

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Напомним, что в чемпионате Бавария разгромно уступила прямому конкуренту за чемпионство Байеру (0:3) и аутсайдеру Бохуму (2:3). Из-за этого мюнхенцы отстали от лидера турнирной таблицы Байера на 8 очков.

Путь Тухеля в Баварии

Томас возглавил команду в марте 2023 года, заменив Юлиана Нагельсманна

вместе с Баварией Тухель вырвал чемпионство в гонке с Боруссией Дортмунд в последнем

в Лиге чемпионов 2022-2023 немцы без шансов вылетели в 1/4 финала от Манчестер Сити

летом же Бавария без шансов проиграла матч за Суперкубок страны Лейпцигу (0:3)

также гранд немецкого футбола позорно вылетел из Кубка Германии от скромного Саарбрюкена из третьего дивизиона (1:2)

вдобавок к этому в Лиге чемпионов 2023-2024 подопечные Тухеля уступили Лацио в первой встрече 1/8 финала (0:1)

Справка. До прихода в Баварию Томас Тухель был тренером Майнца, дортмундской Боруссии, ПСЖ и Челси. С французами коуч выходил в финал Лиги чемпионов-2020, а уже через год в 2021-м стал победителем турнира во главе Челси.