Мюнхенская Бавария разочаровывает своих фанатов в нынешнем сезоне. Команда рискует остаться без трофеев, хотя последние 11 лет выигрывала чемпионство.
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Судьба Тухеля определена
Пик провала для Баварии произошел в начале февраля этого года. В течение недели команда проиграла три матча подряд – дважды в чемпионате и один в Лиге чемпионов.
Это поставило под вопрос дальнейшее пребывание Томаса Тухеля в клубе. Впрочем немец не стал ждать увольнения из Баварии и решил все вопросы с клубом полюбовно.
Официальный сайт клуба сообщил, что немецкий тренер гарантированно покинет Баварию в конце сезона 2023-2024. До конца текущей кампании Тухель будет выполнять свои обязанности.
Во время открытой дискуссии мы пришли к решению прекратить наши рабочие отношения по взаимному согласию летом. Наша цель – развивать новое футбольное направление с новым главным тренером в сезона 2024-2025. К тому времени каждое лицо в клубе призвано достичь максимума в Лиге чемпионов и Бундеслиге. За это несет ответственность и команда,
– заявил гендиректор Баварии Ян-Кристиан Дресен.
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Напомним, что в чемпионате Бавария разгромно уступила прямому конкуренту за чемпионство Байеру (0:3) и аутсайдеру Бохуму (2:3). Из-за этого мюнхенцы отстали от лидера турнирной таблицы Байера на 8 очков.
Путь Тухеля в Баварии
- Томас возглавил команду в марте 2023 года, заменив Юлиана Нагельсманна
- вместе с Баварией Тухель вырвал чемпионство в гонке с Боруссией Дортмунд в последнем
- в Лиге чемпионов 2022-2023 немцы без шансов вылетели в 1/4 финала от Манчестер Сити
- летом же Бавария без шансов проиграла матч за Суперкубок страны Лейпцигу (0:3)
- также гранд немецкого футбола позорно вылетел из Кубка Германии от скромного Саарбрюкена из третьего дивизиона (1:2)
- вдобавок к этому в Лиге чемпионов 2023-2024 подопечные Тухеля уступили Лацио в первой встрече 1/8 финала (0:1)