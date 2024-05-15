Летом 2024 года Баварию должен был покинуть главный тренер покинуть главный тренер Томас Тухель. Руководство клуба активно вело переговоры с большим количеством кандидатов, однако безрезультатно.
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Тухель остался единственным вариантом
В Баварии возникли проблемы с поиском замены главному тренеру, поэтому сейчас они хотят, чтобы Томас Тухель остался с командой.
Лидеры команды призвали руководство уговорить Тухеля остаться на посту, однако не все в Баварии поддержали эту идею.
Кого Бавария рассматривала в качестве замены Тухелю
- Основным кандидатом на пост главного тренера Баварии рассматривался Юлиан Нагельсманн, но он продлил контракт со сборной Германии.
- Впоследствии руководство было близко к подписанию Ральфа Рангника, однако в последний момент он решил остаться тренером национальной команды Австрии.
- Сообщалось, что Бавария рассматривала Зинедина Зидана.
- Руководство вело переговоры с Роберто Де Дзерби, но тот не захотел покидать Брайтон.
- Последним кандидатом был Ханси Флик, однако от этого варианта отказались почти сразу.