Летом 2024 года Баварию должен был покинуть главный тренер покинуть главный тренер Томас Тухель. Руководство клуба активно вело переговоры с большим количеством кандидатов, однако безрезультатно.

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Тухель остался единственным вариантом

В Баварии возникли проблемы с поиском замены главному тренеру, поэтому сейчас они хотят, чтобы Томас Тухель остался с командой.

Лидеры команды призвали руководство уговорить Тухеля остаться на посту, однако не все в Баварии поддержали эту идею.

Справка. Томас Тухель стал тренером Баварии весной 2023 года. Под его руководством мюнхенцы сыграли около 60 матчей.

Кого Бавария рассматривала в качестве замены Тухелю