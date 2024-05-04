После того, как все ключевые кандидаты отклонили предложение Баварии, руководство клуба обратилось к Роберто Де Дзерби. Даже начались переговоры, где итальянский тренер допустил отставку из Брайтона.

Читайте также Пресс-служба Баварии перепутала Нойера с Луниным перед очной битвой в ЛЧ: курьезное фото

Роберто Де Дзерби выразил желание остаться в Брайтоне

Итальянский тренер дал четкий ответ о будущем в Брайтоне.

Я думаю, что хотел бы остаться в Брайтоне, потому что я люблю своих игроков. Я люблю этот город. Я люблю свой клуб, своих болельщиков. Я сказал на встрече с фанатами, что если я счастлив, то ни один клуб не сможет заставить себя сменить команду – я хочу сохранить свою страсть навсегда,

– заявил Роберто Де Дзерби.

Справка. Сейчас Брайтон занимает 12 позицию в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 44 балла и отстает на 2 очка от Вулверхэмптона.

Напомним, что среди ключевых кандидатов Баварии на пост тренера были Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник, однако они выбрали остаться наставниками национальных команд.