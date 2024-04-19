Недавно Бавария отказалась от кандидатуры Зизу в пользу главы сборной Германии. Однако Нагельсманн продлил контракт с национальной командой до 2026 года.

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Зидан теперь главный претендент на должность главного тренера

Зизу находится в шаге от того, чтобы стать главой Баварии в следующем сезоне. Переговоры между французским тренером и мюнхенским клубом находятся на финишной прямой. Люди, которые знакомы с переговорами между двумя сторонами, считают соглашение, которое еще не подписано, практически завершенным.

Зидан уже обратился к руководству клуба с просьбой усилить состав, особенно линию защиты.

Напомним. Тренерский опыт Зинедина Зидана ограничивается лишь мадридским Реалом, которым он руководил в течение двух разных периодов – 2016-2018 и 2019-2021 годов. Со "сливочными" он добыл три титула Лиги чемпионов и два титула Ла Лиги.

Сейчас Бавария занимает 2 место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 63 очка. Однако Байер досрочно выиграл чемпионат Германии по футболу, одолев Вердер со счетом 5:0. Таким образом, они прервали 11-летнюю гегемонию "мюнхенцев".

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