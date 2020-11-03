Уже 4 ноября "Барселона" примет "Динамо" в матче 3-го тура группы Лиги чемпионов. Букмекеры оставили свои прогнозы на победу в этом противостоянии.

Барселона – Динамо: прогноз

В прошлом туре группы Лиги чемпионов "Динамо" потеряло домашнюю победу над "Ференцварошем", который тренирует бывший игрок и тренер киевлян Сергей Ребров (2:2). Казалось, что подопечные Мирчи Луческу докажут поединок до победного результата. Но на последней минуте основного времени пропустили гол от Боли, который сравнял счет, пишет 24 канал.

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Каталонская "Барселона" на выезде обыграла итальянский "Ювентус" 0:2. Эта победа стала второй подряд для испанцев, перед этим они разгромили "Ференцварош" 5:1. Удачный старт в групповом раунде позволил каталонцам возглавить таблицу в группе G, в их активе 6 пунктов.

"Динамо" же располагается на 3-й строчке только с одним очком. В первом матче "динамовцы" уступили "Ювентусу" на НСК "Олимпийский" в Киеве 0:2.

Противостояние в Лиге чемпионов

В рамках Лиги чемпионов клубы встречались на поле 8 раз. В активе "Динамо" – 3 победы, у "Барселоны" – 5. Последние встречи команд состоялись в сезоне-2009/10, когда испанцы дважды обыграли киевлян на групповом этапе – 2:0 и 2:1.

Матч 3-го тура группы Лиги чемпионов "Барселона" – "Динамо" состоится 4 ноября в 22:00

Прогноз на матч ЛЧ от букмекеров Marathonbet

"Барселона" считается явным фаворитом в этой встрече. На победу каталонского клуба можно сделать ставку с коэффициентом 1,10. А вот в успех киевского клуба, который будет выступать без целой плеяды ключевых игроков, совсем никто не верит – 28,00. Ничья в этой встрече тоже маловероятна – 12,50.

Наиболее вероятно, что голом в составе "Барселоны" отметится звездный нападающий Лионель Месси, участие которого в матче еще решается. Главный наставник клуба Рональд Куман готов дать отдых аргентинцу из-за плотного графика поединков. Но его результативный удар в матче Лиги чемпионов оценен в 2,60.

Специалисты колеблются, кто сможет забить гол в составе "Динамо", поэтому отдали одинаковые коэффициенты сразу двум игрока – Владиславу Супряге и Виктору Цыганкову. В обоих по 14,00.

На то, что обе команды забьют стоит коэффициент 2,68. Эксперты считают, что поединок завершится разгромом 3:0 в пользу клуба из Испании. Такой счет оценен коэффициентом 5,85.