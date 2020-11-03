Вже 4 листопада "Барселона" прийме "Динамо" у матчі 3-го туру групи Ліги чемпіонів. Букмекери залишили свої прогнози на перемогу у цьому протистоянні.

Барселона – Динамо: прогноз

У минулому турі групи Ліги чемпіонів "Динамо" втратило домашню перемогу над "Ференцварошем", який тренує колишній гравець та тренер киян Сергій Ребров (2:2). Здавалось, що підопічні Мірчі Луческу доведуть поєдинок до переможного результату. Але на останній хвилині основного часу пропустило гол від Болі, який зрівняв рахунок у зустрічі, пише 24 канал.

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Каталонська "Барселона" ж на виїзді обіграла італійський "Ювентус" 0:2. Ця звитяга стала другою поспіль для іспанців, перед цим вони розгромили "Ференцварош" 5:1. Вдалий старт у груповому раунді дозволив каталонцям очолити таблицю у групі G, у їх активі 6 пунктів.

"Динамо" ж розташовується на 3-й сходинці лише з одним очком. У першому матчі "динамівці" поступились "Ювентусу" на НСК "Олімпійський" у Києві 0:2.

Протистояння в Лізі чемпіонів

У рамках Ліги чемпіонів клуби зустрічались на полі 8 разів. У активі "Динамо" – 3 перемоги, у "Барселони" – 5. Останні зустрічі команд відбулися в сезоні-2009/10, коли іспанці двічі обіграли киян на груповому етапі – 2:0 і 2:1.

Матч 3-го туру групи Ліги чемпіонів "Барселона" – "Динамо" відбудеться 4 листопада о 22:00

Прогноз на матч ЛЧ від букмекерів Marathonbet

"Барселона" вважається явним фаворитом у цій зустрічі. На звитягу каталонського клубу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,10. А от в успіх київського клубу, який виступатиме без цілої плеяди ключових гравців, зовсім ніхто не вірить – 28,00. Нічия у цій зустріч теж малоймовірна – 12,50.

Найбільш ймовірно, що голом у складі "Барселони" відзначиться зірковий нападник Ліонель Мессі, участь якого у матчі ще вирішується. Головний наставник клубу Рональд Куман готовий дати відпочинок аргентинцю через щільний графік поєдинків. Але його результативний удар у матчі Ліги чемпіонів оцінений у 2,60.

Спеціалісти вагаються, хто зможе забити гол у складі "Динамо", тому віддали однакові коефіцієнти відразу двом гравця – Владиславу Супрязі та Віктору Циганкову. В обидвох по 14,00.

На те, що обидві команди заб'ють стоїть коефіцієнт 2,68. Експерти вважають, що поєдинок завершиться розгромом 3:0 на користь клубу з Іспанії. Такий рахунок оцінений коефіцієнтом 5,85.