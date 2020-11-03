Месси может пропустить матч против "Динамо": что случилось
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси может пропустить матч 3-го тура Лиги чемпионов с киевским "Динамо".
После двух побед в Лиге чемпионов и с учетом напряженного календаря матчей наставник "сине-гранатовых" Рональд Куман может дать Месси передышку, информирует AS.
К теме Матч "Барселона" – "Динамо" доверили известному арбитру из АПЛ
Матч "Барселона" – "Динамо" могут отменить
Поединок "Барселоны" и "Динамо" находится под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса у киевлян. У "Динамо" в заявке на матч 13 игроков из списка а, это минимум, который нужен по протоколу УЕФА на матч Лиги чемпионов.
Если в день матча, 3 октября, в "Динамо" окажется зараженным еще один футболист, то матч должен быть отложен и перенесен в соответствии с протоколом УЕФА.
В связи с положительными тестами на COVID-19 не смогут помочь команде:
- Бущан
- Бойко
- Миколенко
- Караваев
- Гармаш
- Шапаренко
- Белуце
- Цитаишвили
- Дуелунд
Кроме того, не сможет принять участие в матче и Сергей Сидорчук, который в предыдущем туре получил красную карточку и пропустит игру из-за дисквалификации.Однако капитан "Динамо" отправится в Барселону вместе с командой.
В лазарете команды находятся Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич.
Поделиться новостью