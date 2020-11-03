Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси может пропустить матч 3-го тура Лиги чемпионов с киевским "Динамо".

После двух побед в Лиге чемпионов и с учетом напряженного календаря матчей наставник "сине-гранатовых" Рональд Куман может дать Месси передышку, информирует AS.

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Матч "Барселона" – "Динамо" состоится в среду, 4-го ноября. Начало игры в 22:00.

Матч "Барселона" – "Динамо" могут отменить

Поединок "Барселоны" и "Динамо" находится под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса у киевлян. У "Динамо" в заявке на матч 13 игроков из списка а, это минимум, который нужен по протоколу УЕФА на матч Лиги чемпионов.

Если в день матча, 3 октября, в "Динамо" окажется зараженным еще один футболист, то матч должен быть отложен и перенесен в соответствии с протоколом УЕФА.

В связи с положительными тестами на COVID-19 не смогут помочь команде:

Бущан

Бойко

Миколенко

Караваев

Гармаш

Шапаренко

Белуце

Цитаишвили

Дуелунд

Кроме того, не сможет принять участие в матче и Сергей Сидорчук, который в предыдущем туре получил красную карточку и пропустит игру из-за дисквалификации.Однако капитан "Динамо" отправится в Барселону вместе с командой.

В лазарете команды находятся Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич.