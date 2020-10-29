Матч между "Ференцварошем" и "Динамо" в Лиге чемпионов закончился вничью. Киевляне были впереди с разницей в два гола. Но удержать преимущество не сумели.

Ференцварош – Динамо 2:2

Голы: Нгуен, 59, Боли, 90 – Цыганков, 28 (пен), де Пена, 41

Удаление: Сидорчук, 85 (Динамо)

Обе команды проиграли свои первые матчи в Лиге чемпионов в этом сезоне. "Динамо" дома уступило "Ювентусу", а "Ференцварош" был разгромлен на выезде "Барселоной".

Главный тренер "Ференцвароша" – Сергей Ребров. Именно он был наставником "Динамо", когда киевляне в последний раз выступали в Лиге чемпионов – в сезоне 2016/17.

В составе венгерской команды также выступают еще два украинца – Игорь Харатин и Александр Зубков.

Перед этим матчем "Динамо" потеряло двух ключевых игроков – вратаря Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. У обоих был положительный результат теста на коронавирус.

Команды довольно активно начали матч. Ведь в игре с Барселоной" и "Ювентусом" обоим клубам отводится роль "статистов". И именно между собой они, по мнению букмекеров, должны были бы разыграть третье место, которое дает право выступить в Лиге Европы. Поэтому победа в этом матче улучшала позиции в группе.

Первый момент в этом матче себе в актив занесли хозяева. Исаэл проверил реакцию Бойко, пробивая с острого угла. На это "Динамо" смогло ответить уже ближе к середине первого тайма. Фантастический момент упустил Караваев. Он сумел пробросить мяч между ног сопернику в штрафной. Но нанести прицельный удар – уже нет. Поэтому мяч легко поймал голкипер.

И все же именно "Динамо" первым забило гол. После розыгрыша углового Кендзера сбросил мяч под удар Забарному. Однако защитник пробить не сумел. Харатин в подкате сбил соперника, так еще и мяч попал ему в руку. Игрок "Ференцвароша" получил желтую карточку, а "Динамо" – право на пенальти. Удар с отметки четко выполнил Цыганков.

"Динамо" сразу пыталось увеличить свое преимущество. Но сделать это удалось ближе к концу первого тайма. Буяльский избежал оффсайда, когда его запустили по флангу. Выйдя на угол штрафной, он прострелил на дальнюю штангу. Незначительный рикошет удался – и де Пена отправил мяч в пустой угол ворот.

Во втором тайме между командами продолжилась равная борьба. А забить гол в ворота "Динамо" помог Зубков. Именно он забросил на Нгуена, и нападающий пробил в дальний угол ворот мимо Бойко.

Что-то сделать впереди "Динамо" не удавалось. на поле было много борьбы. У гостей было пять желтых карточек, а у "Динамо" их было две. Но именно Сидорчук, который получил предупреждение, пошел в непонятный подкат в центре поля. И получил вторую желтую карточку, оставив киевлян в меньшинстве.

Это заставило Луческу прибегнуть к заменам. На поле вышел Белуце, дебютировав за "Динамо". И его ошибка на последних минутах стала роковой. Во время подачи со штрафного он не придерживался линии с остальными защитников, благодаря чему сначала Лайдоуни избежал офсайда, а после этого и Боли. Так "Ференцварошу" удалось сравнять счет.

А уж когда шли последние компенсированные секунды времени, "Ференцварош" мог и победу вырвать. Но Бойко сумел зацепить мяч, который летел под перекладину после удара Зубкова. После этого раздался финальный свисток.

Эта ничья – на руку лишь "Барселоне" и "Ювентусу". Ведь теперь "Динамо" и "Ференцварош" труднее будет навязать им борьбу за выход в плей-офф.