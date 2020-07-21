Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий, которого обвиняют в избиении арбитра Юрия Иванова после поединка с "Минаем" (0:2), написал заявление на увольнение с должности вице-президента УАФ по собственному желанию.

Об этом информирует Telegram-канал "Тайны футбола".

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Речь идет о временном лишении членства в исполнительном комитете УАФ и должности вице-президента союза на период рассмотрения комитетом по этике и честной игре дела по обвинению в избиении арбитра.

Также Собуцкий обязался не участвовать в голосовании по этому вопросу.

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