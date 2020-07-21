Футбольный президент, которого обвиняют в избиении арбитра, подал заявление на увольнение
Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий, которого обвиняют в избиении арбитра Юрия Иванова после поединка с "Минаем" (0:2), написал заявление на увольнение с должности вице-президента УАФ по собственному желанию.
Об этом информирует Telegram-канал "Тайны футбола".
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Речь идет о временном лишении членства в исполнительном комитете УАФ и должности вице-президента союза на период рассмотрения комитетом по этике и честной игре дела по обвинению в избиении арбитра.
Также Собуцкий обязался не участвовать в голосовании по этому вопросу.
Скандал на матче "Агробизнес" – "Минай": главное
- После игры стало известно об избиении Иванова. По данным СМИ, арбитра избили на стадионе в судейской комнате. Кто избил арбитра – не известно.
- Шоу "ТаТоТаке" сообщило, что Собуцкий привел трех неизвестных людей, которые могли избить арбитра.
- "Профутбол" информирует, что полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение", указав субъектом преступления "неизвестных людей".
- Дело собираются переквалифицировать.
- Иванов якобы снял побои не в Волочиске, где проходил матч, а в Киеве. Он сделал это из-за возможного конфликта интересов, ведь Собуцкий имеет влияние в Хмельницкой области.
- Директор телеканалов "Футбол 1,2,3" Александр Денисов опубликовал фотографию избитого арбитра.
- Если вину Собуцкого докажут, ему грозит пожизненное отстранение от футбольной деятельности.