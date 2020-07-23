У справі про побиття арбітра Юрія Іванова на матчі Першої ліги між "Агробізнесом" і "Минаєм" з'явилися нові деталі. Ймовірно, арбітра вдарив воїн АТО Моха.

Спілка воїнів АТО Волочищини звернулася до Української асоціації футболу (УАФ) у справі про побиття арбітра Іванова. Вони назвали свою версію подій, інформує Tribuna.com.

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Арбітра побив воїн АТО

Однією з версії подій, що сталися після матчу у Волочиську є те, що арбітра вдарив президент "Агробізнесу" Олег Собуцький. Через це йому загрожує довічне відсторонення від футболу.

Натомість Спілка воїнів АТО Волочищини у своєму зверненні переконує, що декілька їх побратимів прорвалися на стадіон, щоб з'ясувати відносини з Івановим.

"Велика кількість наших побратимів спостерігали через огорожу за матчем "Агробізнес" – "Минай". Ми були дуже незадоволені суддівством на матчі. Після зустрічі ми вирішили піти до суддів на стадіон, щоб висловити своє невдоволення, але нас туди не пустили через карантинні обмеження", – мовиться у зверненні.

Як відомо, у матчі арбітр показав 8 жовтих карток гравцям "Агробізнесу" та не призначив доволі сумнівний пенальті у ворота "Минаю".

Як йдеться у документі, двом людям все ж вдалося потрапити у суддівську кімнату та поговорити з Івановим.

У кімнаті наш побратим Моха Р. звернувся до Іванова, який родом з Донецької області, зі словами: "Я ж твою землю від окупантів захищав, що ж ти нас на поле вбиваєш?" Іванов йому неприязно відповів: "Якого милого ти там робив, я вас туди не кликав",

– йдеться у повідомленні.

Після цих слів Іванова начебто і стався конфлікт. "Моха Р, який отримав бойові поранення на війні, не зміг стримати емоції і завдав Іванову кілька ударів", – мовиться у зверненні.

Ветерани вимагають вивчення ситуації та вважають, що конфлікт був спровокований словами Іванова.

"Вимагаємо від керівництва УАФ звільнення Іванова і публічного вибачення за свої слова через ЗМІ", – сказано у заяві.



Звернення Спілки воїнів АТО Волочищини / Фото Tribuna.com

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Деталі побиття арбітра Іванова