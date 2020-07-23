Арбітра Іванова після матчу "Агробізнесу" побив побратим Моха, – АТОшники
У справі про побиття арбітра Юрія Іванова на матчі Першої ліги між "Агробізнесом" і "Минаєм" з'явилися нові деталі. Ймовірно, арбітра вдарив воїн АТО Моха.
Спілка воїнів АТО Волочищини звернулася до Української асоціації футболу (УАФ) у справі про побиття арбітра Іванова. Вони назвали свою версію подій, інформує Tribuna.com.
До теми: Футбольний президент, якого звинувачують у побитті арбітра, подав заяву на звільнення
Арбітра побив воїн АТО
Однією з версії подій, що сталися після матчу у Волочиську є те, що арбітра вдарив президент "Агробізнесу" Олег Собуцький. Через це йому загрожує довічне відсторонення від футболу.
Натомість Спілка воїнів АТО Волочищини у своєму зверненні переконує, що декілька їх побратимів прорвалися на стадіон, щоб з'ясувати відносини з Івановим.
"Велика кількість наших побратимів спостерігали через огорожу за матчем "Агробізнес" – "Минай". Ми були дуже незадоволені суддівством на матчі. Після зустрічі ми вирішили піти до суддів на стадіон, щоб висловити своє невдоволення, але нас туди не пустили через карантинні обмеження", – мовиться у зверненні.
Як відомо, у матчі арбітр показав 8 жовтих карток гравцям "Агробізнесу" та не призначив доволі сумнівний пенальті у ворота "Минаю".
Як йдеться у документі, двом людям все ж вдалося потрапити у суддівську кімнату та поговорити з Івановим.
У кімнаті наш побратим Моха Р. звернувся до Іванова, який родом з Донецької області, зі словами: "Я ж твою землю від окупантів захищав, що ж ти нас на поле вбиваєш?" Іванов йому неприязно відповів: "Якого милого ти там робив, я вас туди не кликав",
– йдеться у повідомленні.
Після цих слів Іванова начебто і стався конфлікт. "Моха Р, який отримав бойові поранення на війні, не зміг стримати емоції і завдав Іванову кілька ударів", – мовиться у зверненні.
Ветерани вимагають вивчення ситуації та вважають, що конфлікт був спровокований словами Іванова.
"Вимагаємо від керівництва УАФ звільнення Іванова і публічного вибачення за свої слова через ЗМІ", – сказано у заяві.
Звернення Спілки воїнів АТО Волочищини / Фото Tribuna.com
До речі: Президент "Агробізнесу" відповів на звинувачення у побитті арбітра: Може, це сталося у ресторані
Деталі побиття арбітра Іванова
- Побиття арбітра Юрія Іванова сталося 15 липня у Волочиську після матчу 24 туру Першої ліги між "Агробізнесом" та "Минаєм".
- За однією з версій, арбітра побили на стадіоні у суддівській кімнаті. Хто побив арбітра – не відомо.
- Ютуб-шоу "ТаТоТаке" з посиланням на джерела повідомило, що президент "Агробізнесу" Олег Собуцький привів до суддів трьох "амбалів", які могли побити Іванова.
- Іванов начебто зняв побої не у Волочиську, де проходив матч, а в Києві. Він зробив це через можливий конфлікт інтересів, адже Собуцький має вплив у Хмельницькій області.
- "Профутбол" інформує, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 "Умисне легке тілесне ушкодження", вказавши суб'єктом злочину "невідомих людей". Однак справу мають перекваліфікувати.
- Собуцький спростовує звинувачення. За його версією, арбітрів могли побити за межами стадіону.
- Втім, у попередніх заявах Собуцький відверто заявляв, що намагався стримати людей, які "рвалися" до Іванова.
-
Захищений Sigma mobile X-treme PQ20: огляд, характеристики й ціна23 червня , 16:32
-
Футбольний тренер Ряшко і двоє людей загинули у страшній ДТП біля Мукачева: стан дружини20 липня , 12:49
-
Коліном у голову: українець Долідзе жорстко нокаутував росіянина на UFC Fight Night 172 – відео19 липня , 09:22