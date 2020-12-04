Українська арбітриня Катерина Монзуль відсудила свій перший матч у Лізі Європи. У зустрічі Гент – Слован українка не дозволила випустити на поле Одіджу-Офое з Гента.

Дебютний матч української арбітрині Катерини Монзуль запам'ятається всіх надовго. У другому таймі вже екснаставник Гента Вім Де Декер вирішив дещо освіжити гру своєї команди та випустити на поле Вадіса Одідже-Офое, але українка не дозволила йому цього зробити, пише sporza.be.

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З чого все почалось

Перед матчем гравець був заявлений у стартовому складі команди, але на розминці відчув дискомфорт, тому тренерський штаб Гента вирішив приберегти футболіста та випустити у другій частині гри.

Одідже-Офое стежив за матчем із трибун, а не на лавці для запасних своєї команди. У другому таймі Де Декер таки вирішив підсилити гру та показав бельгійцю йти готуватись до виходу на поле. Футболіст вже вдягнув капітанську пов'язку у заміненого Свена Кумса, як сталось щось зовсім неординарне.

Одідже-Офое не зміг відразу вийти на газон. Тоді перекладачем у розмові Монзуль та гравця Гента став український легіонер бельгійського клубу Роман Яремчук. Але ні до чого доброго це не призвело. Арбітриня вказала заміненому Кумсу повернутись у гру.

"Оджіджа-Офое спочатку сів на трибуну. Ми не виключали його із заявки. Просто на лавці запасних не було місця. Після багатьох телефонних дзвінків ми отримали дозвіл від УЄФА випустити Вадіса. Але офіційні обличчя матчу вирішили інакше. Я ніколи не бачив нічого подібного", – прокоментував інцидент вже екснаставник Гента.

У зустрічі Монзуль 9 разів показувала жовте світло гравця обох команд. А сам поєдинок завершився несподіваною перемогою чеського Слована – 1:2. Два з трьох голів команд забили українці. За господарів відзначився Роман Яремчук, а за суперників Тарас Качараба.

Після зустрічі боси Гента звільнили з посади головного наставника Віма Де Декера.

Дивний момент із заміною Гента дивіться відео