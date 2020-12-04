В рамках 5-го тура группового раунда Лиги Европы Гент дома уступил Словану (1:2). Лучшими во встрече в составах обеих команд стали украинцы Роман Яремчук и Тарас Качараба.

В составе обеих команд со старта вышли сразу два украинца. Ими стали Роман Яремчук (Гент) и Тарас Качараба (Слован). В первом тайме легионеры из Украины не отличились результативными действиями, чего не скажешь о второй 45-минутке, пишет 24 канал.

Вот так Качараба забил дебютный гол в Лиге Европы в ворота Гента Яремчука: видео

Сначала на 55-й минуте Качараба в борьбе на вратарской площадке хозяев оказался самым расторопным и в падении прошил сетку ворот. А уже через 5 минут нападающий Яремчук элегантно обыгрался с партнером по команде и без колебаний бильярдно пробил из-за пределов штрафной, сократив счет встречи 1:2 в пользу гостей.

Форвард также отметился и желтой карточкой в ​​матче. Поединок так и завершился минимальной победой чешского клуба – 1:2.

Авторитетный портал WhoSсored достаточно высоко оценил действия украинца на поле. Яремчук получил за 90 минут 7.3 балла, став лучшим игроком в составе своей команды.

А защитник Качараба, гол которого оказался победным во встрече, получил 8.2. Такая оценка стала самой высокой среди всех игроков, принявших участие в матче.

На 62-й минуте на поле появился еще один представитель Украины. Им стал хавбек Роман Безус из Гента. Его игра в течение 28 минут времени получила 6.4 балла.



Гент – Слован: оценки игроков / Скрин из WhoScored