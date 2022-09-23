Хочу, чтобы россию закрыли железной стеной, – интервью с Рыжиковой о войне и спортивных санкциях

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова закончила для себя сезон международных соревнований в Загребе. Спортсменка уже вернулась домой после отсутствия в полгода. Война усложнила выступления для украинки, постоянные перелеты и разлука с родными только прибавляли усталости, однако желание получить награду для Украины не позволяло ей прекратить борьбу.

Анна решила выехать за границу еще в конце марта, чтобы начать подготовку к новому сезону. Около полугода она не виделась со своими родными, которые остались в Днепре. Так что после последнего своего выступления украинка твердо решила, что возвращается домой.

Стоит внимания Первые 3 дня не спала, не ела, – интервью с Харлан о разлуке с родителями, войне и Зеленском

В рамках " Интервью24 " титулованная украинская легкоатлетка рассказала, как узнала о полномасштабном вторжении россии в Украину, важности отстранения россиян от международной арены, поддержке коллег из Европы и США, влиянии войны на выступления и возвращении в Украину.

Следует знать! Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 400 метров с барьерами и в эстафете 4х400 метров. Бронзовый призер Олимпийских Игр 2012 года в эстафете 4х400 метров, финалистка Олимпийских Игр 2020 года в беге на 400 метров по барьерам. Рыжикова - 4-разовый призер чемпионатов Европы: в 2012 и 2018 годах она получила "серебро" в 400 метров с барьерами, а в 2014-м - серебряную награду в эстафете 4х400 метров, в 2022-м на дистанции 400 метров с барьерами.

"Ничто нам не дается просто так": как прошел сезон

Что можете сказать о прошедшем сезоне?

Я очень рада, что он наконец-то закончился, потому что это точно самый сложный сезон в жизни. Очень тяжело он дался мне как психологически, так и физически. Счастливо, что он закончился, но как бы сложно ни было, есть ощущение, что я сделала что-то хорошее. Когда выезжали на тренировку за границу в первые месяцы войны, было такое ощущение: зачем мы это делаем, нужно возвращаться, дома будем полезнее. Оглядываясь на весь сезон, мне очень приятно, что мы смогли принести пользу. Я поняла, что это необходимо из-за спорта показывать, кто такие украинцы. Мы не вызываем жалости, это об уважении. Мы используем все шансы и своим трудом одерживаем победы. Ничто нам не дается просто так, и все видят, что мы работаем.

Какие дальнейшие планы по окончании сезона? Что будете делать в ближайшие несколько месяцев?

Я пол года не была дома. Хочу добраться домой, побыть с семьей, нужно адаптироваться к жизни дома, планировать дальнейшую карьеру. Потому что война продолжается, ситуация не улучшается, спорт почти не финансируется. Это правильно, нам сейчас больше нужно на фронте. Надо сесть с тренером и обсудить дальнейшие планы, в которых брать средства на подготовку. Так как многие спонсоров помогают, волонтерские организации тоже, кто принимает у себя бесплатно, так было в течение этого сезона. Надо построить планы, куда мы поедем, что будем делать на следующий сезон. А сейчас планы отдохнуть по максимуму.



Анна Рыжикова / Фото из инстаграмма спортсменки

К моменту разговора Анна находилась за границей, атлетка уже вернулась в Украину, в свой родной город.

Вы не виделись с родными полгода, они не уезжали из Украины во время войны?

Мои родные не уезжали, они были в Днепре все это время. Только мужчина отвез меня на границу, когда ехала за границу и вернулся домой. Я уехала в конце марта, только по видеосвязи мы виделись. Не было смысла ехать в Украину, потому что ты не сядешь в самолет и не прилетишь, это нужно 2 – 3 дня потратить на дорогу. А когда ты в режиме тренировок – не можешь себе этого позволить. Три дня – это едешь только в одном направлении, тяжелая дорога. Побыть там несколько дней и вернуться таким же путем очень влияет на физическое состояние. Поэтому оставалась в Европе.

"Было сложно физически и морально": о влиянии войны на карьеру

Во время полномасштабного вторжения вы были в Сумах или успели уехать из города?

Мы были в Сумах, но я уехала 23 вечером. В этот день как раз было одобрено чрезвычайное положение в стране, у нас там должен был начаться 25 февраля чемпионат Украины, его отменяли. Нам сказали, что мы можем остаться переночевать и уехать домой уже 24 февраля. Мне в Днепр ехать недалеко, но я была без машины. Туда как раз ехали мои друзья, но у них не было места для чемодана, поэтому оставила его там. У меня тогда была какая-то тревога, мне очень хотелось домой. Когда мы ехали, то видели очень много колонн с военной техникой, поэтому было очень тревожно.

Читайте также А что еще война не закончилась у вас в Украине, – Рыжикова о странном вопросе от европейцев

Утром уже проснулись от взрывов, я даже не поверила, когда услышала первый, подумала, что покрышка какая-то сорвалась. Мы ведь не привыкли слышать звуки взрывов, не хотела в это верить. Потом услышала вторую, даже это меня не очень убедило, до последнего отказывалась это воспринимать. Затем начали звонить телефоны. Рада, которая была дома в этот момент, что родные не сходили с ума из-за волнения за меня. Некоторые мои друзья остались в Сумах переночевать, они поехали семьей, с маленьким ребенком. Я утром сразу же позвонила им и сказала, чтобы собирались и сразу ехали, предлагала им переночевать у меня.

Большинство украинских спортсменов не только радуют своими победами и выступлениями, но и активно борются на информационном фронте. Насколько важно продолжать это делать?

Сначала были такие неприятные ощущения, и ты не знал, что делать. Казалось, что вести социальные сети сейчас неприемлемо, не нужно, безнравственно. Трудно было морально публиковать что-то в первые месяцы войны. Потом мы поняли механизм, как нам вести себя. Когда начались первые соревнования, и к нам было приковано много внимания, мы смогли рассказывать об Украине – какая ситуация, о том, что нам нужно, какая помощь и как мы ее используем. И подкрепляли это все своими успехами. А потом посредством социальных сетей распространять все это.

Одна из пресс-конференций украинки: видео

Этот сезон не о медальных достижениях, а именно о проведении работы с нашими друзьями, конкурентами, со спортсменами, функционерами. На какие бы мы прессконференции ни ходили, везде было приковано к нам особое внимание, многие журналисты с нами общались. Но это тоже было довольно необычно, тяжело. Обычно после соревнований у нас бывают короткие интервью, у нас заготовлены заранее мнения, потому что после выступления трудно сосредоточиться, поэтому ты накануне продумал, что хочешь сказать. А тут уже довольно другая история, это о войне, и это очень лично трогает, никогда не можешь спокойно об этом говорить. Ты не можешь что-нибудь заготовить себе и рассказать, это всегда слезы. Думаешь, что вот собралась и все будет нормально, но может быть какой-то вопрос, который выбивает из колеи, и я начинаю плакать.

Читайте также Магучих снова самая лучшая: сколько украинские легкоатлеты заработали в Бриллиантовой Лиге-2022

До того как вы уехали для подготовки за границу, вы были в Днепре?

Я была дома, в Днепре, о спорте вообще не думала, не тренировалась. Где-то в середине марта впервые вышла на пробежку, это больше для самочувствия, чтобы почувствовать себя немного лучше. А так вообще не хотелось, не было желания. Первые недели вообще не было никаких мыслей о спорте. Мне звонили друзья и говорили, что нужно продолжать карьеру. Как я могу уехать, когда такое происходит, я не знаю, что будет с моей семьей. Ближе к концу марта стало ясно, что это надолго. Поговорили с мужем, решили, что я уезжаю за границу. Мне придавало покоя то, что машина заправлена ​​и мужчина в любой момент мог забрать родителей в более безопасное место.

В одном из интервью вы говорили, что после 24 февраля вообще планировали окончить карьеру. Где нашли силы вернуться в спорт?

Так, в первые недели считала, что спорт сейчас не нужен, что это не важно, это не то, что поможет Украине. Я думала, что могу быть где-нибудь полезнее в стране, а не развлекать людей своими выступлениями. Но как показал сезон, вышло совсем по-другому. Многие друзья звонили и говорили, что нужно продолжать. С товарищами по команде мы собрались и решили попробовать уехать и начать тренироваться. Трудно было в первые дни, первые недели. Мы не понимали, зачем это. В таких сомнениях прошло много подготовки.



Анна размышляла об окончании карьеры / Фото из инстаграмма Рыжиковой

Было сложно физически и нравственно, постоянно в новостях, телефон всегда с собой. Тогда во время каждой воздушной тревоги я звонила по телефону домой и спрашивала все ли хорошо. Это был очень тяжелый период – не такая подготовка, как раньше, что ты спокойно тренируешься. Нет, ты постоянно ищешь себе места, сам покупаешь билеты, с этим чемоданом из страны в страну. Такого комфорта, как обычно ты не получаешь. Ищешь, где тебе два дня "перекантоваться" перед следующими соревнованиями. Да, были люди, которые нам помогали, и я очень благодарна им за это.

К теме "Было не до спорта": титулованная украинская легкоатлетка могла закончить карьеру из-за войны

Ну если уж уехали, то нужно доводить дело до конца. После первых соревнований стало лучше, тогда мы получили сообщения от ребят с фронта, типа: "Вы делаете хорошие новости, мы смотрим трансляции, видим наш флаг, радуемся, переживаем с вами эмоции победы". Тогда это вдохновляло, было приятно. Во время чемпионата мира и чемпионата Европы мы получали много сообщений, люди нам писали, что они испытывают хорошие эмоции. У них было мандраж, переживали за нас, это в хорошем смысле. И после выступления они были довольны, словно сами участвовали. Мы гордились, люди плакали и радовались вместе с нами. Я очень много таких сообщений получила. Это вдохновляет, ради этого готова потерпеть все сложности и разлуки с семьей.

В 2022 году Рыжикова получила четыре награды на этапах Бриллиантовой лиги: одно "серебро" и три "бронзы".

Видела сообщения многих спортсменов, которые писали о том, что очень хотят вернуться домой и готовиться к стартам в Украине. Насколько тяжело было выступать в таких условиях?

Мы пол сезона мучались, потому что мы не знали, где будем ночевать, из гостиницы в гостиницу, постоянные проблемы с переездами. После пандемии люди начали больше путешествовать, в авиакомпаниях не хватало сотрудников. Рейсы отменялись, задерживались. Было такое, что во время пересадок терялся багаж, это накладывалось, потому что ты и так едешь не домой, а у тебя потерялся единственный чемодан. И ты еще несколько дней вообще без вещей. И ты не знаешь, найдут ли вообще их. Или ты только выехал из гостиницы, а у тебя отменили рейс, и ты ищешь новую гостиницу, чтобы где-нибудь остановиться.

Нам приходилось привыкать к другим правилам в тех странах, где мы жили, будь то в транспорте или еще что-то. Это кажется такими пустяками, но на самом деле ты не отдыхаешь. Работа спортсмена – это выложиться на соревнованиях, затем восстановиться и дальше выступать. А когда ты не восстанавливаешься – у тебя скапливается физическая и психологическая усталость. Иногда трудно находить в себе силы, но мы знаем, ради чего все это делаем. И приятно, что за плечами такое ощущение, что ты что-нибудь хорошее для страны сделал.

В каких странах больше всего ощущалась поддержка мирового сообщества?

В Италии, Великобритании, США, Норвегии. Это не только на политическом уровне, но сами болельщики просто пришли поддержать нас. Я вот завтракала с командой из Норвегии, и они в курсе, что происходит в Украине, они спрашивают, не страшно ли мне ехать домой. Говорят, что знают о войне, смотрят новости, но понять, что в современном мире такое может происходить просто невозможно. Они не представляют, как мы можем находить силы, тренироваться, выступать. И за это они очень уважают нас.

Смотрите также Рыжикова с новым личным рекордом сезона стала третьей на Бриллиантовой лиге в Стокгольме

После того, как я завоевала медаль на чемпионате Европы, мои соперницы подошли ко мне и сказали, что я заслуживаю этого на 1000 процентов. Хотя каждый, кто отбирается в финал, через что-то проходил. Они были искренне рады, что я добыла в борьбе эту медаль, и что сейчас она важнее мне, чем им.



Анна Рыжикова / Фото из инстаграмма атлетки

"Все нашли в себе резервы": о мотивации спортсменов в период войны

Вы говорили, что во время чемпионата мира в США к украинским спортсменам было приковано большое внимание журналистов. О чем чаще всего спрашивали иностранные журналисты?

из-за войны все спрашивали, какая ситуация у нас, как мы тренировались, журналисты хотели узнать личную историю каждого – кто как уезжал, где у кого семья. История Андрея Проценко вообще невероятна, он жил, тренировался в оккупации, потом сумел уехать. Мы все насколько искренне радовались его успеху на чемпионате мира, он просто сделал что-то невероятное. Ему это было жизненно необходимо, потому что он сейчас со своей семьей, маленькими двумя детьми не может вернуться домой. Эти награды в этом сезоне помогут ему.

Андрей Проценко – украинский легкоатлет, специализирующийся на прыжках в высоту. 34-летний спортсмен больше месяца жил в оккупации, в Херсонской области. Чтобы поддерживать свои физические кондиции, атлет тренировался посреди поля . К счастью, ему удалось выехать на подконтрольную Украине территорию. Проценко не забросил спорт, а сразу начал ездить на международные старты. На ЧМ-2022 он получил бронзовую награду . Андрей попал на пьедестал на Мультиспортивном чемпионате Европы, а также завоевал "золото" этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне.

История Андрея просто поражает. Как он вообще прокомментировал свое выступление?

Андрей вообще очень скромен. Когда он еще жил в оккупации, мы ему писали, спрашивали, как у него дела, сможет ли он уехать, поддерживали. Когда он приехал, мы были очень рады, что ему удалось, потому что это опасно, а еще с семьей, это большая ответственность. Повезло, что все сложилось хорошо. Я считала, что для него это достижение на ЧМ, что он успел подготовиться, потому что у него вообще было мало времени. И когда он завоевал медаль – это было что-то невероятное. Бывает, что кто-то кому-то завидует, но мне кажется, что Андрею никто не завидовал, потому что это человек, вызывающий уважение. Только самые искренние пожелания хочу, чтобы этот успех ему помог в жизни.

Он не очень эмоционален, радуется, но очень скромно, сдержанно. У меня была такая история, это был финал Бриллиантовой лиги несколько лет назад. Я пробежала свой забег, а Андрей выступал чуть раньше, не видела, как он выступил. У нас на соревнованиях есть место, где мы забираем свои вещи. И он подходит и говорит: "Я видел, как ты пробежала. Как ты себя чувствуешь? Ты такая молодец". А я тогда, пожалуй, 5 финишировала. Я же спросила его, как он выступил. Андрей ответил: "Да нормально, выиграл". Он очень скромный, сначала спрашивает, как все, а потом только говорит о себе. Чрезвычайно светлый человек. Поэтому желаю ему только лучшего, чтобы Херсон как можно быстрее к нам вернулся, был уволен, и чтобы его дом сохранился.

Украинские атлеты показывают фантастические результаты во многих видах спорта. События в Украине добавляют вам мотивации?

Да, я считаю, что все нашли в себе резервы, мобилизовали свои силы, как могли. К тому же мы стали более объединенными, больше помогать друг другу. Потому что в трудные времена самостоятельно ничего не поделаешь. Большой успех сейчас в командных видах спорта, потому что все действительно стали командой. У нас индивидуальный вид спорта, но мы тоже помогаем друг другу. Это также касается подготовки, потому что сначала все выехали без тренеров, и мы друг другу помогали на тренировках, чтобы каждый мог наработать наилучший результат. Да, мотивация прилагалась. Ибо обычно на соревнованиях ты делаешь это для себя, потому что это наша работа, мы должны одерживать победы. А в этом году у тебя высшая цель – вызвать хорошие эмоции, мотивировать и делать эти хорошие новости. Эти победы и выступления забрали много внутренних резервов, но оно того стоило. Каждый работал выше своего максимума.

Какое выступление в ушедшем сезоне запомнилось больше всего?

‚К слову Виктория Ткачук и Анна Рыжикова взяли медали на чемпионате Европы по легкой атлетике

Чемпионат Европы, где я завоевала бронзовую награду, это самый заметный. Медаль есть медаль, но тот момент, когда мы бежали у чести с флагами по стадиону. Люди поднимались и хлопали нам, это было очень приятно. Несмотря на сложности, мы смогли одержать эту победу, прошли через все и стояли на пьедестале. В этом сезоне нет плохих выступлений, потому что никто не сдавался и использовал каждый шанс и возможность, чтобы стать лучше, показать лучший результат. Действительно рада, что у меня есть эта медаль, и к нам было приковано такое внимание. Мы вызывали положительные эмоции у наших болельщиков.

Ткачук и Рыжикова завоевали "серебро" и "бронзу" Евро-2022 на 400 метров с барьерами.

Медаль украинки по Евро: смотрите видео

Ранее вы рассказывали о позорных сообщениях от россиян. Вам писали спортсмены или только болельщики страны-агрессора?

Поначалу мы пытались достучаться до них. Мы думали, что они не знали, что происходит, нет информации. Потому думали, что мы им расскажем, они выйдут на протесты, все объединятся, как мы это делаем. Делились кадрами из новостей, писали посты с призывами выходить на протесты, умоляли делать что-то: "Выражайте свою позицию, поддержите нас, ваши войска здесь к нам домой пришли, они убивают наших людей, делайте что-нибудь".

Это уже сейчас я понимаю, что было много роботов. Писало много спортсменов, они опускались до столь низкого уровня, очень агрессивно писали, с образами: "Мы придем к тебе домой, прячь семью, почему ты сидишь в интернете, если у тебя в стране война, ты обманываешь". Своими постами в соцсетях мы пытались вызвать у них другие эмоции. Мы призывали их к каким-то действиям, а в ответ получали много сообщений с угрозами: "Мы освобождаем вас, вы нас обманываете, мы вам помочь хотим, нацистки, бандеровки". Ну, это стандартный набор. А, да и еще все писали, где я была все эти 8 лет.

К теме Желали смерти: российские спортсмены "набросились" на легкоатлетку Рыжикову из-за войны

Сначала я отвечала на эти сообщения, но потом поняла, что это заезженная пластинка, они этого не понимают, насколько зазомбированы, что им ничего не докажешь, только потратишь свои силы. Они агрессивно настроены, поддерживают российскую агрессию. Потому следующим шагом было забанить их. Мы не можем выходить с ними на одну спортивную арену, нужно их отстранить. Потому что в цивилизованный мир нельзя выпускать дикарей, убивающих людей. Поэтому все подписывали какие-нибудь письма. Мы призывали Международные и Национальные федерации выражать свое мнение по поводу отстранения россиян. И постепенно этот процесс пошел, он двигался, каждый украинский спортсмен выступал за отстранение россиян и распространял эту информацию своим коллегам за рубежом.



Рыжикова во время Евро / Фото с инстаграмма Анны

Цивилизованный мир не может принимать таких людей, потому что спорт – это мир, это идеальная конструкция мира. Ты выходишь и играешь по правилам, где все равны и имеют одинаковые возможности. Здесь нельзя обмануть или применить определенные махинации. Люди, которые обманывают и совершают зло – не могут быть допущены к соревнованиям.

"Не заметили их отсутствие": об отстранении россиян

В одном из интервью вы сказали, что "никто по россиянам не унывает". Как высказываются ваши коллеги из других стран об отстранении представителей россии?

В нашем виде спорта россияне уже были забанены из-за допинга, понемногу их забывали. Некоторые выступали как нейтральные атлеты. Но сейчас все понимают, что они не выражают поддержки Украине, не выступают против своего президента, против войны. Они просто сидят и отмалчиваются. Поэтому даже это письмо марии ласицкене, которое она написала Томасу Баху, лучше бы и дальше молчала. Спустя 5 месяцев после начала войны, говорить, что они стали жертвами – для меня не допустимо. Это перечеркнуло все отношения.

Мои друзья из Европы, Америки не заметили их отсутствия, по ним действительно никто не унывает. Если они говорят, что потерялся интерес к соревнованиям из-за их отсутствия, то это не так. Этот интерес вырос, есть на кого смотреть, новые звезды. Никто даже не заметил, что их нет. Ну это только, что Ласицкене на слуху, потому что она нашей Ярославе Магучих составляла конкуренцию. Но о других вообще не упоминалось. Сейчас это плохой тон – вспоминать о россиянах. Ты выставишь себя невежливым. Все поддерживают Украину, все против войны, все понимают, что происходит. Но другая сторона "конфликта" не понимает. Все единогласно согласны с тем, что нужно продолжать этот бан, пока ситуация не изменится.



Тренировки украинки / Фото с инстаграмма бегунки

Как думаете, смогут ли россияне вернуться к мировому спорту в новом сезоне?

Это должно продолжаться не только пока идет война, но и пока они не выплатят все репарации. Они должны понять свою вину. Я не знаю, как дальше строить какие-либо отношения. Я хочу, чтобы россию закрыли "железной" стеной и никого из россиян не выпускали, пока они не изменятся.

Я из Днепра, там все привыкли говорить по-русски. Я никогда раньше не обращала на это внимание. За границей мы могли общаться, как на русском, так и на украинском, зависело от того с кем говоришь. Сейчас приятно общаться на украинском языке, а на русском вообще не хочется говорить, потому что ты ассоциируешь себя с ними. Сейчас очень неприятно говорить на этом языке.

В июле вы вошли в состав комиссии атлетов World Athletics. Что будет входить в ваши обязанности?

Это новый опыт для меня. Комиссия атлетов только недавно сформировалась, что каждые изменения в Международной федерации легкой атлетики должны быть обсуждены со спортсменами. Я являюсь представителем атлетов, и мы можем говорить о том, устраивают ли нас определенные нововведения. Пока не было заседаний, в конце сентября будет первое, там уже я узнаю подробности, как это работает. Я хочу перенести этот опыт на комиссию атлетов Украины, где тоже у нас недавно были выборы. Это должно быть очень круто.

Читайте также Каждый из нас смел, находится на своем месте и делает все для победы, – Юлия Левченко

Вы говорили, что в этом сезоне государство не финансировало выступления легкоатлетов. За какой тогда счет приходилось выступать?

Мне очень помог мой спонсор, поддерживавший меня в течение сезона. На чемпионат мира и Европы нас приглашали за счет принимающей стороны. В США у нас был адаптационный сбор, где мы пробыли 3 недели за счет организаторов. Так же было и перед Евро, мы проживали за счет Немецкой и Европейской федераций. Пытались в начале войны вывозить людей по максимуму, это все было за счет европейской, мировой федераций, некоторые клубы предлагали свою помощь. Насколько я знаю, на Украине сейчас нет финансирования спорта.

"Спортивные школы имеют остатки советской системы": о популяризации спорта в Украине

Во многих европейских странах можно увидеть переполненные трибуны во время разных турниров. Однако этого, к сожалению, не увидеть в Украине (имеется в виду до войны, сейчас в Украине все соревнования проходят без болельщиков). Чего не хватает нам для массовой популяризации спорта?

У нас нет культуры спорта. Хотя у нас тоже есть болельщики, но нет той культуры, что все дети должны заниматься спортом. Это не обязательно профессионально, это будет большим плюсом для их здоровья в будущем.

Секции, разные спортивные школы имеют остатки развалившейся советской системы, которая уже давно не работает. Сейчас все меньше детей занимаются спортом, некоторые виды вообще не имеют набора. По-моему, не хватает еще и информации о том, куда ты можешь привести ребенка, кем он может стать. Сейчас еще есть проблема с тренерами, потому что те, которые хорошие и опытные – уже старшие люди, или выходят на пенсию. А молодые не приходят работать тренером именно в такие секции, потому что маленькие зарплаты, но большая нагрузка. Им проще пойти работать в фитнес-клуб, где они заработают гораздо больше.

Есть какие-то движения в хорошем направлении. У нас становятся популярны забеги, марафоны. Но нужно начинать с детей, именно родители должны рассказывать о спорте, ходить на спортивные мероприятия. Конечно, сейчас война, и это не ко времени.

Я вот недавно была на баскетболе, где наша сборная играла с Италией. Боже, я столько удовольствия получила, это насколько круто быть на трибунах, не то что по телевизору. В таком напряжении переживаешь за игроков, хочешь, чтобы они победили.



Спортсменки во время матча Евробаскета-2022 Италия – Украина / Фото с инстаграмма Рыжиковой

У нас есть только культура сходить где-нибудь вкусно поесть или в кино, небольшой процент ходит в театр. Нужно разнообразить свою жизнь. Сейчас еще хорошо, что благодаря соцсетям спортсмены становятся все популярнее. Еще десять лет назад никто о нас и не знал. Известности все же прибавилось, но не на том уровне, как у наших европейских друзей. Потому что там, если ты чемпион страны, ты уже звезда.

Но когда у тебя есть определенная популярность, у тебя есть спонсоры, ты привлекаешь к себе внимание, это все очень взаимосвязано, это все влияет на развитие спорта. Ибо все видят тебя успешную и хотят пройти тот же путь. Спорт – это очень классно. Я никогда не агитирую заниматься им профессионально, но в детском возрасте должна быть определенная физическая активность.

Это также задача маркетинга. Потому что нужно раскрутить эти соревнования, заинтересовать людей, чтобы они пришли. У нас трудные люди на подъем.

Еще проблемой является отсутствие трансляций на украинских каналах. Раньше вообще ничего не транслировали. А где-то в 2018 году по ТВ показывали чемпионат Европы по легкой атлетике. Когда я возвращалась с соревнований, меня стали больше узнавать, люди говорили, что смотрели соревнования. И это была только одна трансляция. Если на нашем телевидении будет крутиться спорт, люди это посмотрят. Однажды они могут переключить канал, но в следующий – могут задержаться, кого это может заинтересоваться. Потому это все взаимосвязано.