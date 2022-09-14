8 сентября подошел к концу сезон Бриллиантовой Лиги-2022 по легкой атлетике. Всего в этом году было 13 этапов, в которых приняли участие десять украинцев.

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Среди них нашлось место только одному мужчине – речь об Андрее Проценко. На всех они заработали 223,6 тысяч долларов. За каждое 1-8 место спортсмены получали следующие суммы призовых:

Распределение призовых в Бриллиантовой Лиге-2022:

МЕСТО ЭТАП ФИНАЛ 1 место 10 тысяч долларов 30 тысяч долларов 2 место 6 тысяч долларов 12 тысяч долларов 3 место 3,5 тысячи долларов 7 тысяч долларов 4 место 2 тысячи долларов 4 тысячи долларов 5 место 1,25 тысячи долларов 2,5 тысячи долларов 6 место 1 тысяча долларов 2 тысячи долларов 7 место 750 долларов 1,5 тысячи долларов 8 место 500 долларов 1 тысяча долларов

Уже второй год подряд успешнейшей легкоатлеткой становится Ярослава Магучих. Уроженка Днепра получила пять золотых и одну серебряную награду и заработала более 76 тысяч долларов.

Рейтинг призовых украинских легкоатлетов за 2022 год:

МЕСТО СПОРТСМЕН ДИСЦИПЛИНА ПРИЗОВЫЕ 1 Ярослава Магучих прыжки в высоту 76,02 тысячи долларов 2 Марина Бех-Романчук прыжки в длину, тройной прыжок 47,5 тысячи долларов 3 Ирина Геращенко прыжки в высоту 31,5 тысячи долларов 4 Анна Рыжикова бег на 400 метров с барьерами 17,52 тысячи долларов 5 Андрей Проценко прыжки в высоту 16,02 тысячи долларов 6 Юлия Левченко прыжки в высоту 13,5 тысячи долларов 7 Виктория Ткачук бег на 400 метров с барьерами 12,07 тысячи долларов 8 Екатерина Табашник прыжки в высоту 5,25 тысячи долларов 9 Наталья Стребкова бег на 3000 метров с препятствиями 3 тысячи долларов 10 Марина Килипко прыжки с шестом 1,25 тысячи долларов

Интересный факт. В 2022 году украинские спортсмены заработали в Бриллиантовой Лиге на 61 миллион долларов больше, чем в 2021-м (162 миллиона).