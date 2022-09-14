8 сентября подошел к концу сезон Бриллиантовой Лиги-2022 по легкой атлетике. Всего в этом году было 13 этапов, в которых приняли участие десять украинцев.
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Среди них нашлось место только одному мужчине – речь об Андрее Проценко. На всех они заработали 223,6 тысяч долларов. За каждое 1-8 место спортсмены получали следующие суммы призовых:
Распределение призовых в Бриллиантовой Лиге-2022:
|МЕСТО
|ЭТАП
|ФИНАЛ
|1 место
|10 тысяч долларов
|30 тысяч долларов
|2 место
|6 тысяч долларов
|12 тысяч долларов
|3 место
|3,5 тысячи долларов
|7 тысяч долларов
|4 место
|2 тысячи долларов
|4 тысячи долларов
|5 место
|1,25 тысячи долларов
|2,5 тысячи долларов
|6 место
|1 тысяча долларов
|2 тысячи долларов
|7 место
|750 долларов
|1,5 тысячи долларов
|8 место
|500 долларов
|1 тысяча долларов
Уже второй год подряд успешнейшей легкоатлеткой становится Ярослава Магучих. Уроженка Днепра получила пять золотых и одну серебряную награду и заработала более 76 тысяч долларов.
Рейтинг призовых украинских легкоатлетов за 2022 год:
|МЕСТО
|СПОРТСМЕН
|ДИСЦИПЛИНА
|ПРИЗОВЫЕ
|1
|Ярослава Магучих
|прыжки в высоту
|76,02 тысячи долларов
|2
|Марина Бех-Романчук
|прыжки в длину, тройной прыжок
|47,5 тысячи долларов
|3
|Ирина Геращенко
|прыжки в высоту
|31,5 тысячи долларов
|4
|Анна Рыжикова
|бег на 400 метров с барьерами
|17,52 тысячи долларов
|5
|Андрей Проценко
|прыжки в высоту
|16,02 тысячи долларов
|6
|Юлия Левченко
|прыжки в высоту
|13,5 тысячи долларов
|7
|Виктория Ткачук
|бег на 400 метров с барьерами
|12,07 тысячи долларов
|8
|Екатерина Табашник
|прыжки в высоту
|5,25 тысячи долларов
|9
|Наталья Стребкова
|бег на 3000 метров с препятствиями
|3 тысячи долларов
|10
|Марина Килипко
|прыжки с шестом
|1,25 тысячи долларов